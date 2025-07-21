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Spor, Futbol

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'la eşleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle eşleşti.

Bozhan Memiş  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'la eşleşti

İstanbul

Sarı-lacivertli ekip, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, eski futbolcusu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord'un rakibi oldu.

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Eşleşmenin ilk müsabakası 5 veya 6 Ağustos tarihinde Hollanda'da, rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

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