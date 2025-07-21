Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'la eşleşti

İstanbul
Sarı-lacivertli ekip, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, eski futbolcusu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord'un rakibi oldu.
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Eşleşmenin ilk müsabakası 5 veya 6 Ağustos tarihinde Hollanda'da, rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.