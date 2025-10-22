Dolar
41.98
Euro
48.77
Altın
4,155.97
ETH/USDT
3,860.80
BTC/USDT
108,000.00
BIST 100
10,467.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Stuttgart'ı konuk edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

Bozhan Memiş  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Stuttgart'ı konuk edecek Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı.

İlk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le geçen Stuttgart ise 2. hafta mücadelesinde İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti.

Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, Stuttgart karşısına moralli çıkacak.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de Stuttgart maçında 4 oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor.

Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın yarınki maçta forma giymesi zor.

Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.

Gözler kalecilerde

Fenerbahçe'de ayak parmağındaki kırık sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalan ancak Fatih Karagümrük mücadelesinde maç kadrosunda olan kaleci İrfan Can Eğribayat iyileşti. 27 yaşındaki file bekçisi, Stuttgart karşısında forma giyebilecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco, Samsunspor mücadelesinde kalesini gole kapatan, Fatih Karagümrük maçında da önemli kurtarışlar yapan Tarık Çetin ile İrfan Can Eğribayat arasında seçim yapmakta zorlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi gelecekteki çalışmalara güçlü bir zemin oluşturacak
Türkiye ve dünya gündemi
AFAD, 1250 sözleşmeli personel alacak
Yurt genelindeki denetimlerde 169 göçmen kaçakçısı yakalandı
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Stuttgart'ı konuk edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Stuttgart'ı konuk edecek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Fenerbahçe-Stuttgart maçını Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek

Galatasaray, Avrupa'da 331. kez sahne alacak

Galatasaray, Avrupa'da 331. kez sahne alacak
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında hata yapmadı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında hata yapmadı
Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük ligde 17. randevuda

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük ligde 17. randevuda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet