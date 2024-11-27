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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor
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Spor, Futbol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Slavia Prag deplasmanına çıkacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bozhan Memiş  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Slavia Prag deplasmanına çıkacak

Prag

Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak.

Marco Achmüller ve Christof Günsch'ün yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

Mourinho kulübede

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçında kulübedeki yerini alacak.

Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanını tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı, Slavia Prag karşısında takımının başında sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşısında 3 futbolcu forma giyemeyecek.

AZ Alkmaar deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, bu maçta görev alamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da Çekya deplasmanında olmayacak.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Allan Saint-Maximin ve antrenman eksiği sebebiyle Kayseri deplasmanına götürülmeyen Cengiz Ünder'le ilgili son kararı teknik heyet verecek.

Mert Müldür sol beke

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde sol beke geçen Mert Müldür, yarınki maçta da solda olacak.

Filip Kostic ve Levent Mercan'ın UEFA kadrosunda olmaması sebebiyle teknik direktör Jose Mourinho, sol bekteki tercihini milli futbolcu Mert Müldür'den yana kullanıyor.

Djiku ve Samet Akaydin 11'e

Fenerbahçe'de savunmada forma giyen isimlerden Çağlar Söyüncü'nün sakat, Rodrigo Becao'nun da cezalı olması sebebiyle yarın Alexander Djiku-Samet Akaydin ikilisi savunma bloğunu oluşturacak.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Slavia Prag maçı öncesinde Kayseri deplasmanında iki futbolcuyu yan yana oynatmıştı.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.

Fenerbahçe, Avrupa'da 279. kez sahne alacak

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 279. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 278 müsabakada 110 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 379 kez havalandırırken, kalesinde 397 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 141. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 140 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 44 kez kaybetti. 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 196 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 177 gole engel olamadı.

Bu kulvarda 71. deplasman

Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 71. kez deplasman maçına çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 70 dış saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı.

Rakip sahada çıktığı 70 maçta 81 gol atan Fenerbahçe, rakiplerinin 107 golüne ise engel olamadı.

Jose Mourinho'nun ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son deplasman maçında Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibine 3-1 kaybetmişti.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

      

O

      

G

      

B

      

M

      

A

      

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

86

43

25

18

124

86

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

38

14

12

12

56

46

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

278

110

58

110

379

397

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