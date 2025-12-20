Dolar
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçına 6 yabancısından mahrum çıkacak

Sarı-lacivertli oyunculardan Ederson, Jhon Duran, Fred, Edson Alvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo farklı gerekçelerden dolayı Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Can Öcal  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçına 6 yabancısından mahrum çıkacak Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında 23 Aralık Salı günü sarı-lacivertli futbol takımının Beşiktaş'ı konuk edeceği maçta 6 oyuncusunun forma giyemeyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ederson ile Jhon Duran'ın 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübe ilettikleri kişisel ve ailevi talepler sebebiyle Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayacağı ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca Edson Alvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun, sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecekleri belirtildi.

Öte yandan Fred'in de Beşiktaş maçında cezalı olduğu için bu müsabakada görev alamayacağı da aktarıldı. Kulübün açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

"Kulübümüz, sportif yükümlülükler, yoğun maç takvimi ve zorunlu müsabaka dışı durumları bir bütün olarak ele almakta, sporcularının profesyonel sorumlulukları ile sağlık ve bireysel ihtiyaçları arasında dengeli bir yaklaşım benimsemektedir. Futbol A Takımı'mız, sahaya çıkacak kadrosuyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedefleri doğrultusunda kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir."

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçına 6 yabancısından mahrum çıkacak

