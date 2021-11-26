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Spor, Futbol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Bu maç için üzgünüz

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, "Bu maç için üzgünüz. Son saniyede bir gol attılar. Bunu kabullenmemiz ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Tevfik Durul   | 26.11.2021
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Bu maç için üzgünüz

Atina

Pereira ve sarı-lacivertli futbolculardan Miha Zajc, Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç boyunca ev sahibi ekiple başa baş bir mücadele ortaya koyduklarını söyleyen Pereira, "Bence iyi oynadık. Ligde oynamış olduğumuz son maç bizim için zorluydu. Son dakika golüyle mağlup olduk. Eğer buraya daha fazla çözümle gelebilseydik bizim için farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Valencia, Mesut Özil, Serdar Dursun ve Crespo gibi futbolcularından yoksun olarak bu maça çıktıklarını anımsatan Pereira, "Bugün son saniyede bir gol yedik. Aslında kontrol ettiğimiz bir toptu. Orada üç oyuncumuz vardı. Futbol maalesef böyle." diye konuştu.

Pereira, bundan sonraki mücadelelere odaklanacaklarını belirterek, "Bu maç için üzgünüz. Son saniyede bir gol attılar. Bizim de bunu kabullenmemiz ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Bir basın mensubunun Tisserand'a ilişkin sorusuna yanıt veren Pereira, bu maçı tek bir futbolcuyla açıklamanın mümkün olmadığını kaydetti.

Pereira, oyun içindeki hamlelerine ilişkin bir soru üzerine de "Yediğimiz gol, benim sorumluluğumdu, her şey benim sorumluluğum. Bu şekilde. Bitti." şeklinde konuştu.

Zajc ise maçı son dakika golüyle kaybetmelerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Aslında ortada bir oyundu. Son maçımız bir derbiydi ve bu yüzden belki biraz yorgunduk. Bizim için iyi bir maç değildi. Umarım bundan sonrası bizim için iyi olur." ifadelerini kullandı.

Olympiakos Teknik Direktörü Martins: Çok iyi organize olmuş bir rakibe karşı oynadık

Olympiakos'un teknik direktörü Pedro Martins ise "Çok iyi organize olmuş ve mücadeleci bir rakibe karşı oynadık." ifadesini kullandı.

Martins, maçın 50. dakikasından sonra sarı-lacivertli ekip üzerindeki baskılarını artırdıklarını belirterek, ikinci yarının genelinde Fenerbahçe'ye atak şansı vermediklerini kaydetti.

Rekabet gücü yüksek bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Martins, ilerleyen dönemde yollarına aynı şekilde devam etmek istediklerini aktardı.

Martins, UEFA Avrupa Ligi'nde gidebilecekleri en üst noktayı hedeflediklerine işaret ederek, grupta birincilik için halen şansları olduğunu vurguladı.

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