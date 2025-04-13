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ZVVZ USK Prag Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Natalia Hejkova, Principe Felipe Spor Salonu'nda ÇİMSA ÇBK Mersin ile oynanan final maçının ardından basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: İki iyi takımın karşılaştığı zor bir maçtı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Serhat Zafer, Halife Yalçınkaya  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: İki iyi takımın karşılaştığı zor bir maçtı

Sivas

Mourinho, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, potansiyeli çok yoğun bir maç olduğunu belirtti.

Kalecileri Livakovic'in maçta kritik kurtarışlar yaptığını dile getiren Mourinho, "Bu yapmış olduğu kurtarışlar maçın zorluğunu gösteriyor. 1-0 geriye düşebilirdik ama öyle olmadı ve ilk yarı 1-0 öne geçtik, zorlu bir maçtı." dedi.

Hava şartlarının çok kötü olmadığını vurgulayan Mourinho, "Hava şartları, oyuncular için de çok kötü, çok zorlayıcı değildi. Ama zorlu bir takıma karşı oynadık." diye konuştu.

"Rakibimiz güzel bir gol attı"

Karşılaşmanın ikinci yarısında en iyi oldukları dönemde golü yediklerini aktaran Mourinho, şunları kaydetti:

"Rakibimiz inanılmaz güzel bir şutla gelen harika bir gol attı. 2-1'den sonrada maçı bitirecek fırsatlar yakaladık, özellikle sol tarafımızdan kontraataklardan pozisyonlar ürettik. Ama 3-1'i ancak 90. dakikada bulabildik. İki iyi takımın karşılaştığı zor bir maçtı. Çok iyi bir hakem vardı, çok kötü bir VAR hakemi vardı. Çünkü Mert Müldür'e yapılan çok net bir penaltı vardı. Bir kez daha söylüyorum, galiba biz olunca kural farklı oluyor."

Takımın başına temmuz ayında geldiğini ve ligi anlamasının yaklaşık 2 ayını aldığını söyleyen Mourinho, "Buradaki yatkınlıkları, buradaki işleyiş biçimlerini anlamam yaklaşık 2 ayımı aldı." dedi.

"Kalan maçlarımızı kazanmaya çalışacağız"

Ligde lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olduklarına dikkati çeken Mourinho, şöyle devam etti:

"Sezonun bu evresinde liderin 3 puan gerisinde olmamız bizim için harika bir başarı. Kalan 7 maçta da bizler her zaman olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kalan maçlarımızı kazanmaya çalışacağız. Ama herhangi bir avantajın bizde olduğunu düşünmüyorum, hem de hiç düşünmüyorum. Tüm avantajların aynı yöne doğru gittiğini düşünüyorum. Ama bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ben buraya gelmeden önce takımımı çok iyi bir şekilde çalışmıştım, çok fazla maç izlemiştim. Takımımı, oyuncularımı görmüştüm. Aynı zamanda buradaki işleyişleri eğilimleri görmüştüm. Buraya geldiğimde takımı çok iyi biliyordum ama esen rüzgarın nasıl estiğine dair çok bir fikrim yoktu."

"Ben gazeteci değilim zaten"

Mourinho, bir gazetecinin oyuncu değişikliği konusunda geç kaldığını sorması üzerine, "Değişiklik için beklemiş olmamın sebebi takımdan memnun olmamdı. Tabii ki bizler farklı bakış açısına sahibiz, sizler bir gazetecisiniz, ben de bir teknik direktörüm, farklı bakış açılarına sahibiz." diye konuştu.

Takımının çok fazla pozisyon ürettiğini aktaran Mourinho, "Özellikle Maximin sol taraftan rakibin üzerine üzerine gidiyordu, rakip onu durdurmakta zorluk yaşıyordu, aynı zamanda sarı kartı vardı. Aynı şekilde Fred ve Szymanski geliyorlardı ve atağa destek veriyorlardı. Dolayısıyla herhangi bir problem hissetmedim. Ama şunu da demeniz gerekiyor ki oyuncu değişikliği yaptığım da Oğuz'u soktum, girer girmez üçüncü golün asistini yaptı. Demek ki hoca iyi bir şey yapmış, bu yüzden ben gazeteci değilim zaten." değerlendirmesinde bulundu.

​​​​​​​Mourinho, karşılaşmanın hakemiyle ilgili bir soru üzerine ise Mert Müldür'e yapılanın çok net penaltı olduğunu vurgulayarak, "Hakemi bugün çok beğendim, oyunu çok iyi kontrol ettiğini düşünüyorum. VAR hakemi çok net penaltımızı vermedi." ifadelerini kullandı.


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