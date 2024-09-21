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Spor, Futbol

Fenerbahçe taraftarları İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için pankart astı

21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Fenerbahçe taraftarları İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için pankart astı Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe taraftarları İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için pankart astı.

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