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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Süha Gür  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

İstanbul

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Djiku kart ceza sınırında

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.

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