Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'tan CHP ve MHP'ye ziyaret

Ankara
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.
Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.
Bahçeli, Koç ile görüştü
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, daha sonra beraberindeki heyetle MHP Genel Merkezine geçti.
Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini, parti genel merkezine gelişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.
Görüşmenin ardından Ali Koç'u, genel merkez binasından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uğurladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.