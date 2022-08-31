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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı Alman ekip Augsburg'a kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Mergim Berisha'nın ülkesinin Augsburg takımına kiralandığını duyurdu.

Yunus Kaymaz   | 31.08.2022
Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı Alman ekip Augsburg'a kiraladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz." denildi.

Geçen sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 24 yaşındaki golcü futbolcu, 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

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