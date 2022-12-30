Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Federasyonun radikal kararlar alması gerek
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta iptal edilen golle alakalı yaşananlar için federasyonun radikal kararlar alması gerektiğini söyledi.
İstanbul
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta iptal edilen golle ilgili yaşananları Türk futbol tarihinde, hatalar ve bilinçli yapılanların düzeltilmesi için bir fırsat olarak gördüklerini, federasyonun radikal kararlar alması gerektiğini söyledi.
Ali Koç, kulüp yöneticilerin de katılımıyla kulüp binasında son yaşanan gelişmelere dair bir basın toplantısı düzenledi.
Son zamanlarda 3 defa, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) iyi niyetli çalıştığını ama Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili hala şüphelerinin bulunduğunu, hoşlarına gitmeyen kokular aldıklarını belirttiğini hatırlatan Koç, "Dünkü maç bir takıma avantaj-dezavantaj sağlama değil, şampiyonluk yolunda diğer takımlara da avantaj-dezavantaj sağlayabilen veya Sivasspor hangi kulvarda yarışacaksa, onların rakipleri açısından da avantaj-dezavantaj özellikler taşıyan bir maçtır. Sadece iki takımı ilgilendiren bir konu olmadığını belirtmek istiyoruz." dedi.
"Serkan Çimen ataması, Halil Umut Meler'e de haksızlık"
Koç, Trabzonspor maçından önce "endişe" açıklamaları yaptıkları Serkan Çimen'in maçlarında yardımcı hakem olarak atandığını ama o karşılaşmada hakem etkisi olmadığını ve galibiyeti hak edecek futbol oynamadıklarını dile getirdi.
Türkiye'de 46 yardımcı hakem olduğunu ve zorluk derecesi yüksek bu maça Serkan Çimen'in atanmaması gerektiğini herkesin söyleyeceğini de kaydeden Koç, "Niye bu atama yapıldı, diyoruz. Sonuçta hakemlik ciddi bir iş. Yapay zekayla, eskiden alıştığımız triolar bozulmaya başladı. Doğru ya da yanlış, bilmiyorum. Zorluk derecesi yüksek bu maçta orta hakem Halil Umut Meler'di. Bu yardımcı hakem daha önce maçlara atanmamış, bizim maça atanması aslında Halil Umut Meler'e de haksızlık. Çünkü bu bir ekip işi." diye konuştu.
"MHK federasyonu 'yapay zeka' adıyla uyutuyor"
Beşiktaş-Adana Demirspor maçına, geçen sezonki maçın olaylı hakem triosunun atandığına ve bunun vahim bir hata olduğuna dikkati çeken Koç, "Madem tepki gösterdin, al sana yine aynı hakemler' mi demek isteniyor? 'Yapay zekayla atandı' derseniz kimse inanmaz, en azından biz inanmıyoruz. Özgüç Türkalp diye bir hakem, Hatayspor-Giresunspor maçına yardımcı hakem olarak atanıyor. Sonra öğreniyoruz ki bu hakem ne testlere katılmış, ne seminerlere katılmış. Mevzuata göre hiçbir maça verilmemesi gerekirken bu atama yapılıyor. 'Yapay zeka' diyebilirsiniz. Yapay zeka bilmiyor ki testlere girip girmediğini. MHK federasyonu yapay zeka adıyla uyutuyor." ifadelerini kullandı.
Federasyon ziyaretlerinde kendilerine hakem atamalarıyla ilgili 41 kriter sunulduğunu ve bu kriterlerden birinin hakemin istememesi durumunda bir takımın maçına verilmeyeceği kriteri olduğunu hatırlatan Koç, "Yaşar Kemal Uğurlu'nun, Trabzon ve Adana maçlarına atanmaması yönünde talepte bulunduğu söylendi ama soruşturduğumuzda Uğurlu'nun sisteme girmiş böyle talebiyle karşılaşmadık. Sisteme talebi başkası koymuş. Bu konuyu gündeme getirdik." değerlendirmesinde bulundu.
"Erkan Özdamar'ın askerlikle ilgili çürük raporu var"
FIFA VAR hakemliği listelerinde de tuhaflıklar olduğunu, Kayserispor-Galatasaray maçında vahim bir hata yapıp uzun süre cezalandırılan Erkan Zengin'in, Süper Lig'de hiç maçı olmamasına rağmen FIFA VAR listesine alındığını belirten Koç, Sivasspor-Galatasaray maçında görev alan hakem Erkan Özdamar ile ilgili de, şunları anlattı:
"Erkan Özdamar'ın çürük rapor olayı var askerlikle ilgili. Fiziken birinin askere gitmesine engel olacak fiziki durumu varsa, ki olabilir, nasıl hakem oluyor, açıklaması yok. Dün 12 kilometre üzerinde koştu. Bu iyi bir rakam. Ortada bir muamma var. Bu sezon başındaki atletik testi geçemiyor. Sonra sakat olduğu ifade ediliyor. Son dönemlerde Türk hakemlerin testleri geçememesi, o kadar sık rastladığımız bir olay ki. Bu hakem 6. haftada bir maç alıyor. Sonra 8 ve 13. haftalarda da alıyor. Aldıktan, 4 maç yönettikten sonra FIFA listesine alınıyor. Teamülde böyle bir şey yok. Ne oluyor emin değilim. Bu hakem bu sezon 4 maçtan sonra listeye alınıyor. Sistemdeki gariplikleri anlatıyorum. Dünkü maç resimde büyük bir nokta."
Büyük maçlarda hata yapan hakemlere verilen cezaların diğer hakemlerin bilinçaltına yerleştiğini ve kamuoyu gücü çok fazla olmayan diğer takımların maçlarında hata yapan hakemlerin gündeme gelmediği için cezalandırılmadığını vurgulayan Koç, "Birkaç gün evvel Atilla Karaoğlan N'Koudu'yu atamıyor. Söz konusu takımlarla alakası yok. Bilinçaltında atamıyor. VAR'da da atamıyor. Ama istisnasız bütün otoriteler kırmızı kart olduğunu ifade ediyor. Burada bir Ali Palabıyık-Yasin Kol etkisi var. Yani bilinçaltının kirletilmesi etkisi var." değerlendirmesinde bulundu.
Ali Palabıyık'ın Galatasaray maçındaki hatasından sonra çok uzun süre maç alamadığını ve hatanın bariz bir hata olmadığını savunan Koç, Yasin Kol ile ilgili de, şunları söyledi:
"Yasin Kol, Beşiktaş maçında, sarı kartta sıkıntı var, bu sezon topu topu 3 maç ceza alıyor. Bu arkadaşın Süper Lig hakemliği devre arasında bitirilecek. Hak etmeyen, bu şekilde hakemliğini bitirmeyi yaparsanız, bitirmeden bu algıyı hakem müessesesine yayarsanız, ondan sonra başka durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hakemler biliyor ki, Yasin Kol'un Süper Lig hakemliği bitecek. Bu algı pompalandı hakemlere. Veya Ali Palabıyık. Çünkü özgül ağırlığı olan, ses getirme gücü olan takımların maçlarında hata yapıldığı zaman, bu kadar ağır ceza verirseniz...'Vermeyin' demiyorum, ama diğer maçlarda, herkesin radarında olmayan küçük haberlerde geçen maçlarda çok vahim hatalarla ilgili cezalandırmazsanız veya daha az ceza olursa, eşit davranmazsanız, cezalarda bu bilinçaltı oluşur ve ağır bir şekilde bilinçaltları kirlenir."
"Önlem almazsanız siz de tiyatronun parçası olursunuz"
VAR'ın iyi bir teknoloji barındırmasına rağmen kullananların kötü niyetli olması nedeniyle kötü performans vereceğini savunan Koç, yapay zeka atamalarını, dış faktörlerin önüne geçilebileceği için desteklediklerini dile getirdi.
"Eski köhnemiş bu düzenin bu hale gelmesinde ana aktörler olan bu insanlarla bu dönüşümü yapamazsınız." diyen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Belki onlar istemiyor yapay zekayı, çünkü onların kıymeti azalacak. Yapay zeka göz göre göre, kör göze parmak atamalar ve uygulamalarla, 'ne yapalım, bunu da yapay zeka istiyor' diyerek bir yere gidemeyiz. Çünkü yapay zekanın da dürüstlüğü sorgulanabilir hale geliyor. 46 yan hakem arasında bir tane o maça atanmayan hakemi, yapay zeka nasıl çıkaracak listeden. Trioları bozup, 'yapay zeka böyle istiyor' deyip, olaylı maçtaki üçlüyü atarsan, 'bir dakika, ne oluyor' der insanlar. Yapay zeka hakemin seminere girmediğini bilemez ki. Sayın Mehmet Büyükekşi, niyetinizden şüphemiz yok. Hala destekliyoruz sizi, zor bir görev aldınız. Sevabınız günahınızdan çok daha fazla. Ancak bu gidişat, bu yaşananlarla ilgili ve anlattığım olaylarla ilgili ağır radikal kararlar almazsanız, siz de bu düzenin, tiyatronun bir parçası olursunuz. Niyetinizi tartışmaya başlarız. Bu ikazı almazsanız, siz de temiz futbol istemiyorsunuz, adalet aramıyorsunuz diye sorgulamaya başlarız. İyi niyetinizle ilgili şüphemiz yok. Ama hakemliğin bu noktaya gelmesinde bazı faktörler var. Sizin bu dönüşümü yapmanızı istiyoruz son defa Fenerbahçe kulübü olarak. Sistemde yeterince kalifiye eleman yoksa, bu adamlar (MHK) eğitmediği için, önem vermediği için. Kayırdıklarımızı öne çıkaralım, kayırmadıklarımızı devre dışı bırakalım zihniyetinde oldukları için. İsimler değişiyor, her şey değişiyor, ancak bu yaşananlar değişmiyor, daha kötüye gidiyor."
Sivasspor-Galatasaray maçı
Koç, Sivasspor'un nizami bir golünün iptal edildiğini ve sebebini kimsenin bilmediğini belirterek, "Dünkü olay, Türk futbolunun geleceği açısından çok büyük bir fırsat, belki de mihenk taşı olacak. Allah'ın nimeti olarak ele almak istiyorum. Çünkü çok zaman var. Düşme olsun, şampiyonluk potası olsun minimum etkiye getirecek zamanımız var, ders alıp gerekli doğru adımları atabilirsek." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un basın toplantısına değinen Koç, şunları söyledi:
"Erden Timur, 'kıyamet kopartılıyor' dedi. Evet kopartılıyor. Öyle böyle bir olay değil bu. 'Size ne oluyor' da diyemezsiniz Fenerbahçe'ye. Biz de yarışın içindeyiz. Aşağıda diğer kulüpler de yarışın içinde. Herkesi etkileyen bir olay bu. Biz buraya sırf bu olay için çıkmadık. Kasımda üç defa dedik ve dünkü maçta olaylar yaşandığı için buraya çıktık. Bu herhangi bir hakem hatası değil. Bu öyle bir olay ki, durup nefes alıp, futbol dış unsur var mı diye bakmamız gerekir. Aziz Yıldırım yıllar önce, 'ne şikesi memleket elden gidiyor' demişti. Benzeri ben söyleyeyim; 'ne hakem hatası, bu memleket meselesi' diyorum. Bu işin içinde başka şeyler olabilir. Belki bahis şüphesi, seçim arafesi belki kaos arayanlar var. Ülkeyi karıştırmak istiyor olabilirler. Göz göre göre böyle bir olay yaşandı dün gece. Bu olağan olarak kesinlikle ele alabileceğimiz bir hata değil. Bu hata değil zaten. Erden Timur, 'niye kıyamet kopuyor' diyor. Kimsenin bilmediği bir olay yaşandı mı bugüne kadar? İstisnasız kimse bilmiyor golün niye iptal edildiğini. Eski hakemler, yorumcular, muhabirler, yazarlar...Bir iki şaibeli gazeteci, köşe yazarları değinmemişler bile maçı yazarken. Onlar kendilerini bilir. Kimse bilmiyor. Böyle bir olay yaşanmadı hiç. Yoksa yaşananlarda ucundan, orasından, burasından bir kulp takılırdı şu oldu, bu oldu diye.
"Bugüne kadar böyle bir pozisyon oldu mu?"
VAR'ın Türk futbol hayatına girmesinin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan Koç, "Hayatımıza girdiğinden beri ofsayttan dolayı iptal edilen yahut da şüphe olmasına rağmen verilen gol, bir tane pozisyon, ofsayt çizgisinin çizilmediği oldu mu? Çizemediler bile çizgiyi dün. Orta hakem VAR'a gitti. Faul şüphesiyle baktı, ofsaytla geri döndü, eminim. Çünkü Sivasspor cephesiyle konuştum, 'ofsayt için iptal' demiş hakem." ifadelerini kullandı.
Ofsayt çizgisinin yanlış çizildiği iddiasının da olduğu ve bu durumun soruşturulması gerektiğini kaydeden Koç, öyle bir durum olması halinde maçın zaten tekrar edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Bunun, kural açısından değil vicdani açıdan söylediği şekilde olması gerektiğini anlatan Koç, "Hangi maçta bu kadar inceleme oldu? Bizim Göztepe maçımız vardı, 4 dakika bir şeydi. Burada 5 dakika pozisyon incelendi. Hakemin vücut lisanına bakın, adını koyamıyorum. Dünkü maçtaki olay herhangi bir olay değil. Yaygara koparmaksa, sonuna kadar hak eden bir olaydır. Çünkü böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Hakem hatası olur ama böylesi başka seviyede bir hata. Ne ceza verilecek, ne önlem alınacak, ne radikal karar verilecek bekliyoruz dolayısıyla." diye konuştu.
"Hepimiz açıklama istiyoruz"
Bir tespitte bulunduklarını, basın mensuplarının kulüp olarak kendilerine çanak soru sormadığını kaydeden Koç, Erden Timur'un toplantısında sorulan sorularla Galatasaray'ın neredeyse mağdur duruma getirildiğini söyleyerek, bu yapılanlarla kulüplerin birbirine düşürülebileceği uyarısında bulundu.
Alanyaspor-Kayserispor maçında da ciddi hatalar olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:
"Bu hepimizi birbirine düşürecek en çok birliğe ihtiyaç duyduğumuz zamanda. Olacak şeyler değil. Kayseri başkanı da isyanlarda. Futbol dışı unsurlara da bakmak lazım. Bu bizi birbirimize düşürecek. Sokaktaki insanı düşünün. Sivas başkanı ve hocasını tebrik ediyorum. En ağır mağdur olan onlar. Dünkü açıklamalarına çok büyük saygı duyuyorum. Çok daha fazla şey söyleyebilirlerdi. Olgun davranıp, 'federasyondan açıklama istiyoruz' dediler. Hepimiz açıklama istiyoruz. Her yerde elimiz yok bizim. VAR kayıtları da bize verilmedi. Ama Galatasaray da açıklama istiyor. İnşallah vicdanları tatmin edip, soru işaretlerini giderecek ve bu işi bir milat olarak görüp Türk futboluna mihenk taşı olacak yaklaşım olursa, inanın hepimiz bu işten kazanırız. Ben çok büyük bir fırsat olarak görüyorum bunu, doğruyu bulmak adına. Federasyonun gerçek anlamda niyetini bu noktada inşallah göreceğiz."
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan gol iptaliyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında, "Bu ligi kovid durduramamış Erden Timur mu durduracak Allah'ınızı severseniz. Biz de amatörce işler yaptık ama bu seviyede değildi." dedi.
Ali Koç, kulüp yöneticilerin de katılımıyla kulüp binasında son yaşanan gelişmelere dair düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Koç, hakem atamalarına değinerek, "Bu yepyeni bir sistem. Bu sistemi koymaya cüret etmek bile federasyonun iyi niyetini gösteriyor. Çünkü onlar bile istemiyorlar. Her şey değişir bir tek değişmeyen oradaki (MHK) isimler. Federasyon iyi niyetli ama çok tecrübeli değil. Fakat getirmek istediği sistemin, doğru işlediği taktirde çok fayda sağlayacağını ve kötü niyetli insanlardan futbolu mümkün olduğu kadar izole edeceğini inanıyorum. Ne kadar çok data varsa yapay zeka o kadar daha iyi çalışıyor. Ama bizim sistemimiz maniple ediliyor. Lütfen araştırın söylediklerimizi. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde de büyük fayda var." ifadelerini kullandı.
"Derbide sakatlığa uğramak istemiyoruz"
Ali Koç, 8 Ocak'taki Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili bir soruya karşılık da, "Her derbi öncesi soru işaretleri, kuşkular var. Bu seferki oluş şekli açısından iyi olmadı. İnşallah bu olay (Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı) hiçbir etki yapmaz derbiye. Biz sakatlığa uğramak istemiyoruz, kimsenin de uğramasını istemiyoruz. Bizim yoğurt yiyişimiz belli. Bu konuları yegane değinen kulüp biziz. Ne kadar çok kulüp konuşursa, samimiyetle değişiklik isterse yol alırız. İnşallah derbi atmosferine bir etkisi olmaz." diye konuştu.
Fenerbahçe olarak yabancı hakem konusunu gündeme getirip getirmeyeceklerine ilişkin bir soruyu, bu konunun etraflıca, defalarca federasyonla konuşulduğunu hatırlatarak cevaplayan Koç, "İstişare edildi, diğer ülkeler araştırıldı. Yunanistan ve Arabistan dışında tam anlamıyla kullanan yok. Ama hakem değişim programları var iki ülke arasında. Federasyon, bize yaptıkları temaslarda bu sene imkanı olmadığını ifade etti. 'VAR için yabancı hakem getireceğiz' dediler. Orta saha hakemiyle ilgili Hugh Dallas, 'hakemlerin moralini bozar' demiş. VAR tarafına baktılar. Temaslarda istedikleri neticeyi alamadıkları için, 'bu sene kendi hakemlerimizle ligi bitireceğiz' demişler. Bıçak kemiğe dayandı, mecburen konuşuyoruz. Bu bir çare olur en azından." ifadelerini kullandı.
"Bizim futbolumuzda 'ağlamayana mama yok' geçerli"
Hakem hakkında konuşan yöneticilere verilen cezalar ve federasyonun kulüpleri ziyaretiyle ilgili görüş sunan Ali Koç, eski ceza aldığı dönemle bu dönem arasında karşılaştırılabilecek bir durum olmadığını anlatarak, "Hak mahrumiyetiyle ilgili falan kurallar 4 defa değişti. Erden Timur'un aldığı cezayla ilgili ahkam kesmem doğru olmaz ama herkese aynı yaklaşılmadığı da doğru. Sokak tabiriyle, ağlamayana mama yok. Ne yazık ki bizim futbolumuzda geçerli bu. Bizim yoğurt yiyişimiz çok farklı. Ağlama yok bizde. Eleştiriliyoruz bunun için. Ama bağırıyorsun, karşına alıyorsun, hakemler mesajı orada alıyorlar. Federasyon akademiye çok önem veriyor. Türk futbol kurtuluşunun burada geçtiğini de biliyorlar. Bu yüzden ziyaretler yapıyorlar. Fakat haklı olmak önemli değil haklı kalmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Erden Timur'un 21 gün ceza almasına neden olan, "ligi bitirmeyiz, katil olay yerine gelir" gibi açıklamalarının şuursuz açıklamalar olduğunu vurgulayan Koç, "Ve koro halinde söylediler. Sadece bir yöneticisi değil. Bir de kadrolu basın mensupları. Ondan iki gün sonra federasyonun hiçbir şey olmamış gibi ziyaret yapması yanlış. Bize de yapacaklardı Trabzonspor maçı öncesi. Biz, 'yanlış olur' dedik. Biz bu hassasiyeti gösterirken onların da tahmin etmesi gerekiyor. O inceliği göstermediler ama sonuçta akademi ziyaretidir. Algı olarak çok yanlış yerlere gitti olay kamuoyunda. Ocağın ilk haftası inşallah bize de ziyaretleri olacak." şeklinde görüş belirtti.
"Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışıyorlar"
Dünkü maçtaki VAR hakemi Özgüç Türkalp'in esas sıkıntıyı teşkil ettiğini ve golü veren hakemi VAR'a çağırarak bütün bu olaylara sebep olduğunu söyleyen Koç, şöyle devam etti:
"Ne diyorsa, orada ne konuşuluyorsa, onun için açıklamasında fayda var federasyonun. Kamuoyunun vicdanını rahatlatmak lazım. Biz rahatsızız. Çok geçmişten bir bagaj var bununla ilgili. Ben bu ismi bilmiyordum. Bilmek de istemiyorum. Çünkü bilinç etkileniyor. Bu arkadaşın çok sıkıntılı bir arkadaş olduğu, yıllardır bir sistem içinde, net bilinen bir insan. Bir an evvel emekliye ayrılsın. Kırmızı kart olayı var hiç konuşmuyoruz. Bu o kadar büyük olay ki. Kırmızı kartlar aldık biz, ağzımızı açtık mı? Sesimizi çıkarmadık. Dün bir kart olayı var. Valencia yapsa ne olurdu? Adam Valencia'yı görmeden attı. Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışıyorlar. Ya tribüne kadar inerse bu olaylar? Bizim Trabzonspor ile yaşadığımız olaylar var temsilciler raporuna girmeyen. Onlara burada girmeyeceğim. Bu adam derhal sistemden çıkartılmalı. Doğruyu bulun. Akıl akıldan üstündür."
"Timur'un söylemi acemiliğin, amatörlüğün getirdiği bir söylem"
Birçok kulübün bu işi takip edeceğini, kulüp başkanlarının yazıştığını ve açıklama istediklerini anlatan Koç, federasyonun bu konulara duyarlı olduğunu söyledi.
Bu konuda şeffaf şekilde açıklama yaptıklarını ama entelektüel bir hırsızlık ile yolsuzluk oluğunu aktaran Koç, "Bu ciddi bir olay. Basit gibi görülebiliyor. Bunu yapanlara futbolu teslim ediyorsunuz. Bu ligi kovid durduramamış Erden Timur mu durduracak Allah'ınızı severseniz. Biz de amatörce işler yaptık ama bu seviyede değildi. Timur'un söylemi acemiliğin, amatörlüğün getirdiği bir söylem. Şuursuzca söylenmiş, arkasında durulamayacak bir söylem. Ne güç varmış Türkiye'de sezonu durduracak? Bize olan silahlı saldırıda, lig bırakın bitmesini, bir hafta bile ertelenmedi. Yakında onunla ilgili de yeni açıklamalar yapacağız." şeklinde konuştu.
Hakem dünyasında gruplaşmalar olduğunu ve bundan futbolun genelinin zarar gördüğünü öne süren Koç, "Karmaşık yapıda, rekabet, koruma refleksi oluyor. Bundan topa girip faydalanmaya çalışan kulüp var açık ve net. Şu an federasyon konusu olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
MHK'nın istifası sorusu
Ali Koç, MHK'nın istifasını bekleyip beklemediği sorusunu ise "Bırakın istifayı, atanmaması gerekirdi zaten en başında işin. Ben söyledim başkana. 'Size birileri bu işi tavsiye ettiyse' diye. Başkan futbolun içinden gelen birisi değil. Dolayısıyla bütün kurulları kendisinin seçmediğini söylemek abesle iştigal olmaz. 'Biri size tavsiye ettiyse kendine fayda sağlamak içindir' dedim, 'fayda için değil.' Hadi diyelim, istifa etti. Ne olacak sonra, yerine kim gelecek? 80 milyonluk ülkede biz adam bulamıyoruz, dürüst ve güvenebileceğimiz. Sağlıklı bir yapıyı oraya oturtacak insanlar bulamıyoruz." şeklinde yanıtladı.
Saha dışında Fenerbahçeli taraftarların haklarını yeterince koruduklarını düşündüklerini de ekleyen Ali Koç, camiada daha önceki benzeri yaşanan psikolojik kırılmaları nasıl engelleyebilecekleri sorusuna ilişkin de, şu yanıtı verdi:
"Çok önemli bir nokta. Biz hep diyoruz sahada kazanalım. 4 yabancı hoca, 'biz Türkiye'de çalışmayız çünkü şampiyonluk sahada kazanılmıyor' dedi. Hala iyi oynamanın yeterli olmadığı bir futbol iklimindeyiz ne yazık ki. Bu yüzden bizler de sorumluyuz. Kulüpler, yöneticiler bir yere kadar. Ama futbolun Türkiye'deki marka değerinden, futbol ekonomisinin düşmesi vesaire, yayıncı ihalesi düşük olması hepimizin çorbada tuzu var. Bu federasyonun son şansı. Zamanında Nihat Özdemir'e de demiştim. Yanılmışım. Şimdikine de söyledim. Kirli ortamın temizlenmesi için Fenerbahçe olarak üstümüze düşen ne varsa, her ortamda yapacağımız dile getirdik. Ondan farklı davranışımız şu an yok. Alışık olmadığımız davranış içine de girmek istemiyoruz. Gidişat gidişat değil. Federasyon yeniden seçilmek isteyecektir. 4 sene yeterli bir zaman olabilir. Muvaffak olmasını istiyoruz. El birliğiyle, inşallah samimi yaklaşımlarla bu girdabın içinden çıkabiliriz."
Erdem Timur'un basın toplantısı
Ali Koç, Erdem Timur'un basın toplantısıyla ilgili de, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında Erdem beyin basın toplantısının ana konusu da buydu. Yaygara koparılıyor çünkü belki de bugün yapılan yanlış, yarın yapılacak bir yanlışı kapatmak için. Bundan çok şey çıkartabilirsiniz. Aslında biz çok heyecanlanmıştık. Çok iyi tanımıyorum kendisini. Medeni ilişkilerimiz var. Kulübü için ne kadar çabaladığını da biliyorum. Benim algıladığım ne; 'iyilik kazansın' dedi. Sadece futbolda değil her yerde kazansın. Bizim ülkemizde kazanması biraz zaman alıyor. Kazanacaksa ilk aday Fenerbahçe'dir. 'Bu işin bu kadar büyütülmesi insanın aklına başka şeyler getiriyor' dedi. Dile getirdiği de bu konuydu; derbi öncesi gidişatı sağlama almak için. Halbuki dünkü fahiş hata üzerinden, 'bu bize yapılsaydı biz nasıl davranırdık, Sivas'a helal olsun' deseydi samimi ve Türk futbolunda devrim yaratacak bir yaklaşım olarak değerlendirir sonuna kadar da alkışlardım. Ama siz, 'bizden başka adalet arayan yok' tarzında yaklaşırsanız, o zaman samimiyetiniz sorgulanır. Nasıl sorgulanır? Biri çıkar der ki o zaman da, 'niye en vahim hakem hataları Galatasaray lehine oluyor' diye. O zaman biri çıkar sorar; 'sadece maç skoru değil yarışın sonucunu değiştirecek hatalar var' diye."
"Bu o kadar olağanüstü bir olay ki, Galatasaray üzerinde bir şey değil"
Galatarasay televizyonuna 21'i aleyhe, 5'i lehe 26 tane pozisyon yolladıklarını ve düzgün bir şekilde yapılması halinde bunun doğru bir adım olduğunu düşündüğünü de aktaran Ali Koç, "Yayıncı kuruluşun içerik ve yayın akışına laf edildi. Geçmişte bizim yıldızımızın barışmadığı malum. Yayın ilkeleri sorgulandı. Erdem bey, bu olay o kadar olağanüstü bir olay ki, herkes şaşırmış, o yüzden bu şekilde yayınlar, yorumlar yapıldı." diye konuştu.
"Bu Galatasaray üzerinde bir şey değil." diyen Koç, sözlerini şöyle tamamladı:
"Olayın üzerinde bir şey. Hangi takım yaşasa bir şekilde reaksiyon yaratırdı. 'Adalet arayışına kimse ses çıkarmıyor' diyorsanız, yeni girdiniz futbol hayatına, çok bilmiyorsunuz. Geçmişi incelerseniz Fenerbahçe'nin ne kadar haykırdığını görürdünüz olaylarda. 'Ses çıkarmasın' diyenlerin olduğu ortamlarda hakkımızı nasıl aradığımızı daha iyi görürsünüz. 'Niye kıyamet koptu anlamıyorum' diyor. Daha sezon başında bundan çok daha basit bir olayda, 'ligi bitirmeyeceğiz' dediniz, 'savaş' dediniz, 'katil' dediniz. Siz dediniz. Biz demedik ki. Size olsa bu olay ne yapardınız? Galatasaray'a hiç girmeyecektim, basın toplantısı olmasa. Öyle bir çanak sorular soruldu ki bugün. Dünkü maç ve sezon genelinde, inanılmaz bir mağduriyet yaratıldı. Soranlara bakın, sorduklarına bakın. Satır aralarında derbi öncesi altlık yapmayı gördüğüm için üzüldüm, şaşırdım. Çünkü başka bir şey bekliyordum. Öyle başladı ama sonunda eski tas eski hamam. Bu olay rekabet değil. Bu memleket meselesi. Büyük sıkıntı var. Dün yaşanan olay inşallah münferittir. Benzeri olaylarla önümüzdeki haftalarda karşılaşmayız. Bahisse bahis, kaossa kaos, her açıdan ele alınmalı. Şükredelim, bu 16. haftada oldu. Önüne geçecek zaman var. Tamamen yok edemezsek de minimize edeceğimiz şansı bize getirmiştir doğru kullanılırsa."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.