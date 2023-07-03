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Spor, Futbol

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi

Ercan Çakar  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." denildi.

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