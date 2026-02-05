Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puana uzandı

İstanbul
13. dakikada ani gelişen atakta Nene'nin ara pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Fred, kaleciden sıyrılmak istedi. Kalecinin müdahalesinin ardından meşin yuvarlak Nene'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.
40. dakikada Erzurumspor FK öne geçti. Mert Günok'un uzaklaştırmak istediği top savunmaya çarpıp ceza sahası dışı sağ çaprazında Mustafa Fettahoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.
53. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağdan Yiğit Efe'nin pasında ceza sahası içi sağ çağrazda rakibinden sıyrılan ve sıfıra inen Nene'nin yerden pasında altıpas önünden Asensio'nun şutunda top filelere gitti: 1-1.
70. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan topla hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına koşu yapan Talisca'yı gördü. Brezilyalı oyuncunun sol çaprazdan karşı karşıya durumda kalecinin üzerinden şık aşırtmasında top ağlarla buluştu: 2-1.
76. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca, rakibinden sıyrılırken Ömer Arda Kara'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ömer Faruk Turtay, beyaz noktayı gösterdi.
78. dakikada sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Penaltı atışı için topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.
90. dakikada sağdan Mert Müldür'ün ortasında altıpasın solunda Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı çizgi üzerinden son anda çıkardı.
İkinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-1 yenen sarı-lacivertliler, grupta ikinci galibiyetini alıp puanını 6'ya çıkardı.
Fenerbahçe, gruptaki son maçında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Değişiklikler galibiyeti getirdi
İlk yarıda rakibine birçok pozisyon veren Fenerbahçe, ikinci yarıda maça ağırlığını koydu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ikinci yarıya 4 değişiklik yaparak başladı. Edson Alvarez, Anthony Musaba, Oğuz Aydın ve İsmail Yüksek kenara gelirken bu isimlerin yerine Matteo Guendouzi, Marco Asensio, Mert Müldür ve Anderson Talisca dahil oldu.
Sarı-lacivertliler 52. dakikada Asensio'yla eşitliği yakalarken, 70. dakikada ise Anderson Talisca'yla öne geçti.
Anderson Talisca, 19. golünü attı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, Erzurumspor FK karşısında kaydettiği 2 golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci maçına çıkan Talisca, iki maçta 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Ligde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 1, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Turkcell Süper Kupa'da da 1 golü bulunan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 33'üncü resmi maçta 19 kez fileleri havalandırdı.
Asensio, kupada ikinci kez golle buluştu
Erzurumspor FK karşısında beraberliği getiren golü kaydeden İspanyol futbolcu Marco Asensio, Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci gol sevincini yaşadı.
Kupada ilk maçta Beşiktaş karşısında penaltıdan fileleri havalandıran Asensio, Beyoğlu Yeni Çarşı'yla oynanan mücadelede kadroda yer almamıştı.
Asensio, Süper Lig'de forma giydiği 16 maçta ise 9 gol kaydederken bu sezon resmi maçlarda 11 gole ulaştı.
Tedesco: Talisca forvet olmamasına rağmen bugün 2 gol attı
Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ilk olarak transfere değindi.
Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın takımdan ayrıldığı, bu iki ismin yerine Sidiki Cherif'in dahil olduğu yönündeki soruya yanıt veren Tedesco, "Bu sorunun geleceğini biliyordum, o yüzden hazırlanma şansım oldu. Forvet pozisyonunu konuşmadan önce genel durumu değerlendirmek istiyorum. Genel olarak transfer bizim için pozitif geçti. Beklentimizin de üzerinde geçti. 5 oyuncu aldık ve bu oyuncuların sadece oyuncu kalitesi değil, insan kalitesi ve kazanma mentaliteleri çok önemli. Mert yeni bir oyuncu ama evine geri döndü. Guendouzi, Musaba, Kante ve Cherif aramıza katıldı. Cherif henüz 19 yaşında. Gelişmesi için oynatmamız gerekiyor. Genel olarak beklentimizin üzerinde geçti. Forvet pozisyonunda sayısal anlamda haklısınız ama aralık ayında da durum farksız değildi. En-Nesyri, Afrika Kupası'na gitmişti ve aynı durumdaydık, sadece Jhon ve Talisca vardı. Transfer yarın kapanıyor ve kapanana kadar ayık olacağız. Transfer yapmak için yapmayacağız. Bu bizim stilimiz değil. Oyuncu alırken ikna olmamız gerekiyor. Talisca forvet olmamasına rağmen bugün 2 gol attı." ifadelerini kullandı.
"Mert ve Musaba listede olmayacak"
UEFA'ya verilecek liste konusunda kararını verdiğini belirten Domenico Tedesco, bu konuda oyuncularla da konuştuğunu söyledi.
Listeye 3 oyuncu ekleyebildiklerini vurgulayan Tedesco, "Oyunculara kararımı bildirdim. Mert'le birlikte 5 yeni oyuncu var elimizde. 3 tane ismi listeye ekleyebiliyoruz. Mert Günok bu listenin dışında olacak ve aynı zamanda Musaba da listenin dışında olacak. Ben bunu oyuncuya açıkladım. Oyuncu da anlayışla karşıladı. Lig ve kupa maçlarında her zaman hazır olacağını söyledi bana. Bir teknik direktör olarak daha fazlasını isteyemezsiniz." açıklamasını yaptı.
Yeni transferler Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'nin daha önce yalnızca bir kez birlikte oynadığı ve bu maçta da Fransa Milli Takımı'nın Tedesco'nun çalıştırdığı Belçika Milli Takımı'nı yendiğinin hatırlatılması üzerine konuşan İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi:
"Fransa'ya karşı oynamak her zaman zordur. Matteo ve Kante gibi oyuncuları olduğu için zordur. Bu takıma karşı savunma yapmak da zordur, Mbappe gibi isimlere sahipler. Hem Uluslar Ligi'nde hem Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Milli Takımı'nda oynamış isimler bunlar. Her zaman dikine oynuyorlar. Kendi içlerinde bu kaliteye sahip oyuncular ve buna güveniyorlar. Saha dışında da iki harika insan. Matteo'yu daha uzun zamandır tanıyorum, N'Golo'yu da bugün tanıdım. Tanışır tanışmaz iyi bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Onların burada olması sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için de çok iyi."
"Süreç Fred'i çok etkiledi"
Transfer döneminde Fred'in takımdan ayrılacağı yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Tedesco, sürecin Brezilyalı futbolcuyu çok etkilediğini vurguladı.
Oyuncuyla hem dün hem de bugün konuştuğunun altını çizen Tedesco, "Bu süreç Fred'i çok etkiledi. Bugünkü maçta oynayacağını söyledim ve çok mutlu oldu. Oyuncu için zorlu bir durum. Fred hem takım arkadaşları hem de çalışanlar tarafından çok seviliyor. Kendisi de Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok seviyor. Tamamen buraya odaklanmış durumdalar. Bu da bir kulüp için çok önemli. Çocukları burada okula gidiyor, buranın geleneklerini seviyorlar. Aynı şekilde takım arkadaşlarını ve teknik heyeti de çok seviyor. İnanılmaz antrenman yapıyor. Çok fazla oynamadığı bir dönem vardı ama pes etmedi, takım arkadaşlarını motive etti. Fred'de tecrübe ettiğimiz ve hala da ediyor olduğumuz durum şu, bu süreç Fred'i çok etkiledi. Bu durum da adil değil." diye konuştu.
Erzurumspor FK maçına da değinen Domenico Tedesco, rakibin çok iyi oynadığını dile getirerek, "Bizim rakibimizden beklediğimiz şey buydu. Son 11 maçta 10 galibiyetleri var. Her rakibimizi olduğu gibi onları da ciddi şekilde analiz ettik. Bu tarz maçlar zor ve tehlikeli hal alabilir. Kupa bizim için önemli, her turnuvayı kazanmak istiyoruz. Maalesef Beşiktaş'a karşı son dakikada yediğimiz golle kaybetmemiz, bir üst tura çıkmamız için baskı oluşturabiliyor. Gaziantep'te kazanabilecek kalitemiz var ve bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Guendouzi: İkinci yarı oynadığımız oyundan dolayı mutluyum
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, önlerindeki maçlarda da ikinci yarıdaki performanslarını ortaya koymaları gerektiğini belirtti.
İlk yarıda etkili bir oyun oynayamadıklarını vurgulayan Guendouzi, "Dürüst olmak gerekirse ilk yarı iyi bir performans ortaya koyamadığımızı düşünüyorum ama ikinci yarı daha kompakt, beraber defans yaptık. İkinci yarı çok daha iyiydik. İkinci yarı oynadığımız oyundan dolayı mutluyum. Bir sonraki oynayacağımız maçlarda da bu maçın ikinci yarısı gibi oynamamız gerekiyor. Eğer bu şekilde oynarsak bana göre çok fazla maç kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.
Yeni transfer vatandaşı N'Golo Kante transferine ilişkin soruya ise Guendouzi, şunları aktardı:
"N'Golo Kante dünyanın en iyi orta sahalardan birisi. Kendisi harika bir oyuncu, inanılmaz bir oyuncu. Takıma fazlasıyla yardımı dokunan bir oyuncu. O buraya geldiği için gerçekten mutluyum. Öyle düşünüyorum ki onunla beraber çok daha iyi noktaya geleceğiz. Onunla oynamaktan hep gurur duymuştum, milli takımda da beraber oynamıştık. Kendisi harika bir insan, harika karaktere sahip. Dolayısıyla onun gibi bir oyuncuyla yeniden beraber oynayacak olmak beni mutlu ediyor."
Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu anlatan 26 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Dürüst olmak gerekirse çok iyi bir şekilde karşılandım. Bana çok büyük öz güven aşıladılar. Burada olmaktan dolayı gerçekten gururlu hissediyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu şehri, bu ülkeyi seviyorum. Ailem de burada yaşamaktan çok mutlu. Boş vakit bulacağım zaman restoranlara ve görülmesi gereken yerleri görmeyi istiyorum ama henüz boş vaktim. Ben ve ailem burada mutluyuz. Benim için de en önemli şey bu."
Özbalta: Özellikle ilk yarıda iyi futbol oynadık
Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, Fenerbahçe'nin transfer sürecine kadrosuna kattığı hamlelere değinerek sözlerine başladı. Sarı-lacivertli ekibin dün akşam İstanbul'a getirdiği Fransız yıldız N'Golo Kante'den bahsederek sözlerini sürdüren Özbalta, "Kariyeri ve kişiliğiyle iyi bir transfer yaptılar. Ligde namağlup gidiyorlar. Taraftarlar şampiyonluk istiyor. Dünkü transferin bugünkü maç için taraftarı heyecanlandırdığını gördük. Bu da bizim için talihsizlik oldu diyebilirim." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe taraftarının takımına önemli bir destek verdiğinin altını çizen Özbalta, şöyle konuştu:
"Güzel bir zemin, çiseleyen bir hava, futbol için güzel bir akşam vardı. Özellikle ilk yarıda iyi futbol oynadık. Yeri geldiğinde savunmadan pasla, yeri geldiğinde ön taraftaki bloğu topla buluşturarak rakip sahaya geçmeye çalıştık. Bu maçlarda erken gol biraz durumu değiştirebiliyor. Belki 55, 60. dakikada golü bulsaydık, hamleleri daha sonra yapabilirlerdi, kaliteli ayakları 60-65'ten sonra alabilirlerdi. 24-25 oyuncuyu aynı seviyede tutmak istiyoruz. Bugün genç oyuncular ve biraz tecrübeli isimlerle temiz oynamaya çalıştık. Buradan kazanımlarla dönüyoruz. Genç çocukların oynadığı futbolla verdikleri keyifle dönüyoruz. Ligde 2. sıradayız, hedefler büyüdü, pazartesi günü Sakaryaspor'la deplasmanda oynayacağız."