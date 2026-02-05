Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

Ankara
9. dakikada Serdar Dursun'un ara pasında Tayfur Bingöl ceza sahasında topla buluştu. Tayfur'un şutu, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
15. dakikada Keita'nın şutuna, ceza sahası içindeki Ndidi'nin yaptığı müdahale sonrasında oyun durdu.
VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyen hakem Direnç Tonusluoğlu, Ndidi'nin ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
18. dakika penaltıyı kullanan Serdar Dursun, takımını öne geçiren golü attı: 1-0.
33. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından attığı şutu, kaleci Gökhan Değirmenci kornere çeldi.
41. dakikada Kocaelispor etkili bir atak gerçekleştirdi. Tayfur Bingöl'ün ara pasında ceza alanında meşin yuvarla buluşan Churlinov'un yakın mesafeden şutu, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
55. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında karambol yaşandı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun şutunu savunma uzaklaştırdı.
57. dakikada sağ kanatta Agyei yerden ortaladı. Serdar Dursun'un bekletmeden vuruşunda topu, kaleci Ersin Destanoğlu çeldi. Üst direğe çarpan meşin yuvarlağı Beşiktaş savunması kornere gönderdi.
61. dakikada El Bilal Toure'nin pasında ceza sahasındaki Ndidi'nin şutu kalecide kaldı.
85. dakikada kullanılan kornerde, Samet Yalçın ile Uduokhai arasında yaşanan mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
87. dakikada Orkun Kökçü penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-1
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
"Bu sezon Türkiye Kupası ana hedeflerimizden bir tanesi"
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında deplasmanda Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nın ana hedeflerinden bir tanesi olduğunu bildirdi.
Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kocaeli'nin zor bir deplasman olduğunu söyledi.
Gruptaki liderliklerinin devam ettiğini ifade eden Yalçın, "Bu sezon Türkiye Kupası ana hedeflerimizden bir tanesi. Beşiktaş camiası olarak gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi planlıyoruz. Kupada başarılı olabiliriz. Oyunla ilgili çok iyi oynadığımızı söylemek zor ama iyi mücadele ettik. Farklı oyuncularla oynadık. Oyunu değiştirmek için hamleler yaptık. Skor 1-1 bitti. Bilmiyorum, biraz adaletli gibi duruyor. Kaybedebilirdik. Erken bir penaltı olmasa belki öne de geçebilirdik. Çünkü maça iyi başlamıştık. O yüzden skor biraz adaletli gibi gidiyor." ifadesini kullandı.
Penaltı pozisyonlarının sorulması üzerine Yalçın, Kocaelispor'un kazandığı penaltı da topun Ndidi'nin eline çarptığını dile getirerek, pozisyonun penaltı gibi durduğunu kaydetti.
Yalçın, kazandıkları penaltıda da pozisyona uzak oldukları için göremediklerini aktararak, "Herhalde orada oyuncuyu indirme var, televizyondan daha iyi izlerseniz. Yorum yapmam ne kadar doğru olur bilemiyorum. Sezon başından beri Beşiktaş olarak derbilerde atılan oyuncularımız, verilmeyen kartlar, verilmeyen penaltılar, biz bunları hiçbir zaman böyle bağıra bağıra dile getirmiyoruz ama siz bir tane penaltıyı, bir kupa maçında bugün dile getiriyorsunuz. Burada kimin haklı olduğunun bir önemi var mı? Maç bitmiş artık." diye konuştu.
Bir gazetecinin "Neden gergin bir maç izledik? Beşiktaş, Kocaelispor'un futbolcusuyla ilgileniyor mu?" sorusu üzerine Yalçın, şöyle konuştu:
"Kocaelispor'un hiçbir futbolcusuyla ilgilenmiyoruz. Tansiyon için de şunu söyleyeyim, ben de çok anlamadım. Bu kadar tansiyonun yükselmesini, taraftarın oyunun içine girmesi güzel tabii ki Kocaelispor taraftarı takımını destekliyor. Onu anlayabilirim. Ama rakip kulübenin saha kenarındaki davranışlarını anlamak mümkün değil. Birbirimize saygılı olmamız lazım. Takım yönetiyoruz, maç oynuyoruz. Hakem aleyhte ya da leyhte birçok kararlar verebiliyor. Bunu daha önce de çok gördük. Bunlar herkesin başına geliyor. Onlara da geliyor. Bize de geliyor. Bu konularla ilgili birçok takım serzenişte bulunabiliyor. Ama bu kadar tansiyonun yükselmesi bana biraz garip geldi. Çünkü kupa maçı oynuyoruz. Lig maçı da oynamıyoruz. Kocaelispor'un ligde bir sıkıntısı da yok. İyi kadroları var. Ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. Demek ki böyle olması gerekiyormuş."
"Herkes için tutarlı ve adaletli bir yönetim istiyoruz"
Kocaelispor'da yardımcı antrenör Volkan Kazak, Türk futbolunda adil ve tutarlı bir yönetim beklentisi içinde olduklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kazak, karşılaşmayla ilgili konuşmak istemediğini belirterek, takımın ortaya koyduğu futboldan memnun olduklarını dile getirdi. Kazak, "Türk futbolunun iyiliği, futbolcuların emeği ve kamu vicdanı adına herkes için tutarlı ve adaletli bir yönetim istiyoruz. Kocaelispor olarak talebimiz budur." değerlendirmesinde bulundu.
Kazak, bir gazetecinin tribünden düşen bir taraftarın yaralandığını hatırlatması üzerine, şöyle konuştu:
"Yeni haberim oldu, acil şifalar diliyoruz taraftarımıza, çocuğumuza. Her şey geride kalıyor böyle bir şey olunca. İnsan hayatı olunca her şey geride kalıyor. Allah şifalar versin inşallah."
"İnşallah son maçı alıp turu atlamak istiyoruz"
Kocaelispor'da forvet oyuncusu Serdar Dursun, "Normalde kazanmamız gereken maçı 1 puanla devam ettik. İnşallah son maçı alıp turu atlamak istiyoruz." dedi.
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki futbolcu, kendileri için önemli bir maç olduğunu, iç sahada mutlak galibiyet hedefiyle maça çıktıklarını söyledi.
Maça iyi başladıklarını belirten Dursun, önde baskı yaparak Beşiktaş’ı çıkarmadıklarını, ilk yarıda 2–3 güzel pozisyona girdiklerini kaydetti.
Dursun, penaltıyla 1-0 öne geçtiklerini anımsatarak, "Tamamen üstünlük aslında ilk yarı bizdeydi. İkinci yarıda Beşiktaş birkaç değişiklik yapınca oyun biraz dengelendi ama yine de bir pozisyonum vardı, ben vurdum kaleci şansa eline dokunarak, çarpıp girmedi. O anda momentum Beşiktaş'a döndü." diye konuştu.
Son dakikalardan Beşiktaş’ın üzerlerine gelmeye başladığını ve gereksiz bir penaltı olduğunu anlatan Dursun, "Normalde kazanmamız gereken maçı 1 puanla devam ettik. İnşallah son maçı alıp turu atlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Dursun, Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor’la oynayacakları lig maçına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:
"Zor maç, Kayserispor için ölüm kalım maçı. Bütün şehir kenetlenecek. Bizi yenmeye çalışacaklar. Biz de oraya gidip kazanmaya çalışacağız. Şimdi 3-4 günümüz var dinlenmek için. İnşallah takım olarak bu maçı atlatıp, yarın analizini yapıp ondan sonra pozitif bir şekilde Kayseri'ye gidip orada 1 ya da 3 puanla dönmek istiyoruz."
Kocaelisporlu futbolcu Agyei de zor bir oyun oynadıklarını belirterek, kupada bir sonraki maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.
Tribünden düşen kişi ağır yaralandı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen kişi ağır yaralandı.
Turka Araç Muayene Stadı'nda oynanan maçı seyreden Arda Kaçmaz tribünden düştü.
Kaçmaz'ın düştüğünü gören taraftarlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kaçmaz'ı ilk müdahalenin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı.
