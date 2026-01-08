Dolar
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Türkiye ziyareti kapsamında İletişim Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Guendouzi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Fenerbahçe, Guendouzi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Taner Sönmezer, Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek'in Guendouzi ile özel uçakla İstanbul'a hareket ettiği fotoğraf da paylaşımda yer aldı.

