Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakası 2-2 berabere sonuçlandı

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı.
Fotoğraf: Ali Atmaca/AA
İlk yarı
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
7. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
12. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında araya giren Eduardo, Djiku'nun müdahalesine rağmen Oğuz Aydın'a pasını aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyondaki Sisto'yu gördü. Sisto'nun penaltı noktası üzerinden şutunda kaleci Livakovic'ten dönen topu sol çaprazdan Augusto düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 0-1.
18. dakikada ceza sahası dışı sol çizgisinden kazanılan serbest vuruşu Cengiz Ünder kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktasına gönderdiği sert ortaya Tadic gelişine vurdu ancak topu üstten dışarı gönderdi.
24. dakikada Tadic'in ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Krunic'te kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.
Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA
İkinci yarı
47. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Augusto'nun Djiku'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
49. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tadic, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.
Fotoğraf: Ali Atmaca/AA
53. dakikada orta sahada topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışı sol çaprazına kadar gelip kale sahasına hareketlenen Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, kaleci Ertuğrul uzanarak topu kornere tokatladı.
59. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün kale sahasına yaptığı ortada savunmanın arasından iyi yükselen Dzeko, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.
63. dakikada Corendon Alanyaspor eşitliği yakaladı. Hadergjonaj'ın pasında sol kanatta topla buluşan Augusto, ceza yayı üzerine gelerek yerden sert vurdu, meşin yuvarlak kontrpiyede kalan Livakovic'in bakışları arasında köşeden ağlara gitti: 2-2.
77. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Krunic'in sert şutunda kaleci Ertuğrul'un müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Topu takip eden İrfan Can Kahveci'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda Ertuğrul uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
81. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Balkovec penaltı noktası üzerine ortaladı. Aliti'nin müsait pozisyonda kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.
Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Fenerbahçe'ye zirve yarışında Alanya engeli
Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kalarak zirve yarışında önemli 2 puan yitirdi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, savunmada top çıkarırken yapılan kayıpta 12. dakikada Augusto'nun golüyle mağlup duruma düştü. Oldukça gergin geçen ilk yarı boyunca birkaç net pozisyon yakalasa da değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, devreye 1-0 geride girdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada penaltı kazandı. 49. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı vuruşunda sarı-lacivertliler beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren ve rakibini neredeyse ceza sahasına hapseden Fenerbahçe, 59. dakikada golcü ismi Edin Dzeko'nun kafa vuruşuyla öne geçti.
Golün ardından ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 63. dakikada yine Augusto'nun golüne engel olamadı. Kalan bölümde neredeyse rakip ceza sahası civarında oynayan Fenerbahçe, golü bulmayı başaramadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Haftaya lider giren sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 64'e yükselti. Dün RAMS Başakşehir'i 2-0 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray, 66 puanla haftayı lider tamamladı.
Evinde puan kaybettiği 4. maç
Fenerbahçe, bu sezon puan kayıplarını taraftarı önünde yaşıyor.
Ligde bu sezon deplasmanda çıktığı 12 karşılaşmada sadece bir beraberlikle 2 puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, evinde ise olumsuz bir görüntü sergiliyor.
İç sahada ligde 13. maçına çıkan Fenerbahçe, Trabzonspor'a yenilirken, Galatasaray ve Yılport Samsunspor ile berabere kalmıştı.
Alanyaspor karşılaşması öncesinde ligde Kadıköy'de 7 puan kaybı bulunan sarı-lacivertliler, rakibiyle berabere kalarak 9. puan kaybını yaşadı.
Dzeko, 5 maç sonra ağları sarstı
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, 5 maç sonra fileleri havalandırmayı başardı.
Bu maç öncesinde ligde attığı 16 golle krallık listesinin zirvesinde bulunan 37 yaşındaki oyuncu, 59. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.
Attığı golle ligdeki gol sayısını 17'ye yükselten Dzeko, toplamda ise 21. golüne ulaştı.
İç sahada kalesini gole kapatamıyor
Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde oynadığı maçlarda kalesini gole kapatamıyor.
Bu sezon sahasında oynadığı 13 müsabakanın sadece 3'ünde kalesini gole kapatabilen Fenerbahçe, diğer tüm müsabakalarda ise gol gördü.
Sarı-lacivertliler, ligde evinde oynadığı üst üste son 4 karşılaşmada da rakiplerinden gol yedi.
Fenerbahçe, deplasmanda ise oynadığı 12 maçın sadece 3'ünde kalesinde gol gördü.
Tadic ligdeki gol sayısını 8'e taşıdı
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.
Bu sezon özellikle attığı gol paslarıyla dikkati çeken 35 yaşındaki oyuncu, Avrupa maçlarında da 4 gol atmayı başarmıştı.
Toplamda 12 gole ulaşan Tadic'in her iki kulvarda 8 de asisti bulunuyor.
12 maç sonra devreye mağlup girdi
Fenerbahçe, bu sezon ligde 12 maç sonra devreye mağlubiyetle girdi.
Son olarak ligin 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük karşısında soyunma odasına 1-0 geride giren sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakayı 2-1 ile geçmişti.
Fenerbahçe, bahsi geçen karşılaşmadan 12 maç sonra Alanyaspor karşısında da devreye mağlup girdi.
Sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük dışında bu sezon soyunma odasına Trabzonspor karşısında yenik girmiş ve o mücadelede sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.
Fatih Tekke: "Hak edilen 1 puan kazandık diye düşünüyorum"
Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, hak ettikleri bir puan kazandıklarını söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, Fenerbahçe'nin tarihin en iyi oyuncularından kurulu ve ritmini yakalamış bir takım olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'yi kalelerinden uzak tutma planıyla sahaya çıktıklarını anlatan Tekke, "İlk planımız rakibimizi kalemize yaklaştırmamaktı. Ön alan baskısıyla başladık. Maçın büyük bölümünde bunu iyi yaptık. Birebirlerde üstünlük sağladılar bize çoğu zaman. Bu da çok doğal çünkü yetenekli oyuncuları var. Son dakikalarda galip gelebilecek fırsatlar yakaladık. Bizim için çok değerli bir puan. Asıl periyodumuz bu haftadan sonra başlıyor. Kafamızdaki puanları kazanmamız lazım bundan sonra. Hak edilen 1 puan kazandık diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Tekke, Kadıköy'de Süper Lig'de hiç maç kaybetmemesine ilişkin bir soruya ise "Şans herhalde. Fenerbahçe iyi oyunculardan kurulu, her maç iyi oynuyorlar. Alanyaspor bugün şöyle bir şey hak etti. Fenerbahçe'ye beklenilen pozisyonları vermedik diyebilirim. Beklediğimizden daha fazla pozisyona girdik. Bugün planların çoğu kısmı tuttu. Bazı takımların, hocaların bazı takımlara şansı tutuyor, herhalde bizim de tuttu." şeklinde yanıt verdi.
Devre arasında koridorda yaşanan gerginliğin ciddi bir durum olmadığını ifade eden Tekke, tartışılan pozisyonlara ilişkin "Tadic'in kırmızı kart beklenen pozisyonunda oyuncumuzun bileğinin üzerinde bir darbe var. 4. hakem bilerek olmadığını söyledi. Ben penaltı pozisyonunu izlemedim ama kulübem 'penaltı değil' diyor. Hakem net penaltı verince kendi kulübeme kızıyorum 'nasıl bakıyorsunuz diye'. Neticede buradan 1 puanla ayrılmak bizim için değerliydi. Oyuncularıma 'kalemize çok yaklaştırmamamız lazım' dedim. Takım savunmasında iyi değiliz. Beklerin pozisyonları önemliydi özellikle de Ferdi'nin. Bugün onu diğer maçlara oranla etkili hale sokmadık ve bu birinci planımızdı." değerlendirmesinde bulundu.
Fatih Tekke, zaman geçirmeye yönelik hareketlere ilişkin soru üzerine şunları söyledi:
"Bu benim tarzım değil. Maça çıkmadan önce genelde hakemlere bir şey söylediysem maçın başında söyledim. Biri 'ah' diye bağırınca maçı durdurma dedim. Ben hoca olarak bunu istemem. İlk 10-15 dakika bize baskı yapabileceklerini düşündüğüm için oyunu 2. topa çevirdim biraz açıkçası. Onun haricinde oynamayı isteyen bir takım için zaman geçirme bizim için geçerli değil. Bu Türkiye'de var ama Alanyaspor'da yok."
İsmail Kartal:"Bu akşam kazanmayı çok istedik ama olmadı, üzgünüz"
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını ama başarılı olamadıklarını söyledi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, ligde henüz hiçbir şeyin bitmediğini ve önlerindeki maçlara odaklanacaklarını belirtti.
Maça iyi hazırlandıklarını vurgulayan Kartal, "Rakibimizin neler yaptığını biliyorduk. Önde hızlı oyuncuları olduğunu, kontra oynadıklarını biliyorduk ve buna göre çalışmıştık. Maç başından sonuna kadar oyun bizim üstünlüğümüzdeydi. Kazanmak için oyuncularım elinden gelenin en iyisini yaptı. 2-1 öne geçtikten sonra biz 3-4 ararken kalemizde bir gol yedik. 2 sefer kalemize geldiler ve ikisi de gol oldu. Bu akşam kazanmayı çok istedik ama olmadı, üzgünüz. Bu bir yarış, uzun bir maraton önümüzde daha çok maç var. Sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız. Taraftarlarımız sakin olsun ve bize güvensinler. Sezon sonu mutlu sona ulaşabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
Rakiplerin zaman geçirme adına hareketler yaptığını dile getiren Kartal, "Rakibimiz iyi mücadele etti fakat burada hangi takımla oynarsak oynayalım gelen takımın oyuncuları yerden kalmıyor. Sürekli oyun hızımızı yavaşlatıyorlar. Hakemleri uyarıyoruz ama onlar bu pozisyonlara çok müdahale etmiyorlar." ifadelerini kullandı.
Maç baştan oynansa tekrar aynı ilk 11 tercihinde bulunacağını aktaran Kartal, "Taraftarlarımız her maç olduğu gibi bu akşam da oyuncularımızı güzel şekilde desteklediler. Öne geçtikten sonra çok çabuk gol yedik ve demoralize olduk. Taraftarlar baş tacımızdır. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Sadece son bölümde uzun top oynadıklarını onun dışında planlı hareket ettiklerini anlatan Kartal, son bölümde panik yaşamanın ise doğal olduğunu savundu.
Maçın geride kaldığını ve Rize deplasmanında 3 puan için ellerinde geleni yapacaklarını kaydeden Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kent bizim oyuncumuz. Avrupa listesine yazdık. Türkiye listesinde de 48 saat içinde federasyona bir liste vereceğiz. 15 oyuncumuz var, 1'i dışarı çıkacak. Ekibimizle değerlendirme yapıp karar vereceğiz. Bu akşam 10 dakika oynadı ama fena işler yapmadı. İlk golde biraz şanssızlık da var. Ferdi'den sekiyor, Djiku'dan sekiyor. Sonra kaleciden dönüyor boş kaleye gol oluyor. Bir şanssızlık diyelim. 2. gol ise ders çıkarmamız gereken bir gol. Öne geçiyoruz 3 dakika sonra 2. golü yiyoruz. Burada bazı hatalar yaptık. Buraları düzeltmemiz gerekiyor. 2 golde de Livakoviclik bir şey yok."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.