Fenerbahçe Alman forvet Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Mergim Berisha." ifadeleri kullanıldı.
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Ailemize hoş geldin Mergim Berisha! 💛💙 pic.twitter.com/AlyAFKL3ZV— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2021