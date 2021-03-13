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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Canel: Üç haftadır üzerimizde bir ağırlık var

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Serhat Zafer   | 13.03.2021
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Canel: Üç haftadır üzerimizde bir ağırlık var Fotoğraf: Halife Yalçınkaya / AA

Sivas

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, beklemedikleri ve ummadıkları bir anda gol yediklerini belirterek, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Zaten üç haftadır üzerimizde bir ağırlık var, bu ağırlığı da en kısa sürede atmamız gerekiyor." dedi.

Oyunun başında yüzde 100'lük gol pozisyonunu kaçırdıklarını ifade eden Canel, "Bu gol olsaydı oyunun şekli çok daha farklı olurdu. 45. dakikada hiç ummadığımız ve beklemediğimiz bir anda golü yedik. İkinci yarı toparlanır gibi olduk ama yatanın yerden kalkmadığı bir oyundan sanki ikinci yarı oynanmamış gibi bir maç oldu. Bunu en kısa zamanda telafi edeceğiz diye düşünüyorum." diye konuştu.

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