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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, teknik direktör Şota Arveladze ile prensipte anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Şota Arveladze ile prensipte anlaştı.

Can Öcal  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Fatih Karagümrük, teknik direktör Şota Arveladze ile prensipte anlaştı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Alparslan Erdem ile yolların ayrılması sonrası Şota Arveladze ile prensipte anlaşıldığı belirtildi.

Gürcü teknik adam, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de görev almıştı.

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