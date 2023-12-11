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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı.

Can Öcal  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak birçok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem ile bugün itibarıyla karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." denildi.

Alparslan Erdem, bu sezon ligde VavaCars Fatih Karagümrük'le 15 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

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