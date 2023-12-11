Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak birçok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem ile bugün itibarıyla karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." denildi.
Alparslan Erdem, bu sezon ligde VavaCars Fatih Karagümrük'le 15 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.