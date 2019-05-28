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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Sergen Sezgin   | 28.05.2019
Fatih Karagümrük Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

İstanbul

TFF 2. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük, Sakaryaspor'u 2-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

69. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Selçuk Alibaz, yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 0-1.

87. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan hızla kat eden Erkan Zengin, rakip savunma oyuncularını geçip ceza alanına girdikten sonra pasını Ahmet Aras'a çıkardı. Müsait durumdaki Ahmet Aras, topu filelere gönderdi: 0-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı 2-0 kazanan Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

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