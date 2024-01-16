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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Salvatore Sirigu'yu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Salvatore Sirigu'yu transfer etti.

Bozhan Memiş  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Fatih Karagümrük, Salvatore Sirigu'yu kadrosuna kattı

İstanbul

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki file bekçisiyle sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Palermo, Cremonese, Ancona, Paris Saint-Germain, Sevilla, Osasuna, Torino, Napoli, Fiorentina ve Nice formalarını giyen Sirigu, 28 kez de İtalya Milli Takımı'nın kalesini korudu.

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