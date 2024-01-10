Fatih Karagümrük evinde Kayserispor'u mağlup etti

İstanbul
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor'u konuk etti.
İlk yarı
16. dakikada Kayserispor savunmada eksikken Eysseric'in pasında topla buluşan Can Keleş, ceza sahası çizgisi sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.
23. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Eysseric'in uzun pasında topla buluşan Rohden, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
26. dakikada Karimi'nin attığı pas sonrası ceza yayında topu kontrol eden Bahoken, şut çekti ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından auta çıktı.
38. dakikada Levent Mercan'ın pasıyla topla buluşan Rohden, ceza sahası içine driplingle girip sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, direğe de çarparak, filelerle buluştu: 2-0.
41. dakikada Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasından topa kafa vuran Rohden, kendisinin ve takımının 3. golünün kaydetti: 3-0.
45+2. dakikada Kayserispor golü buldu. Bahoken'in şutu sonrası kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı sektirdi. Dönen topu tamamlayan Bao Morte, aradaki farkı 2'ye indirdi: 3-1.
Karşılaşmanın ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 3-1 önde kapattı.
İkinci Yarı
52. dakikada Fatih Karagümrük, farkı yeniden 3'e çıkardı. Kayserispor savunmasını eksik yakalayan Fatih Karagümrük'te Eysseric, sol tarafta koşu yapan Lasagna'yı pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.
73. dakikada Boa Marte, Ramazan Civelek ile verkaç yaparak ceza sahasının içine girdi. Portekizli oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Emre Bilgin topu çeldi.
79. dakikada Serdar Dursun'un pası sonrası ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eysseric, şutunu çekti ancak kaleci Bilal Beyazıt meşin yuvarlağı kurtardı.
90. dakikada ceza sahasına driplingle giren Can Keleş, pasını ceza sahası üzerinde bulunan Samed Onur'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Bilal Bayazıt, iki hamlede topu kontrol etti.
Müsabaka, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Vincenzo Montella da tribünde
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro da protokol tribününden VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor karşılaşmasını takip etti.
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Arveladze: Önemli bir takımı yenerek 3 puan aldık
VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, ilk yarıya taze başladıklarını belirtti.
İlk devreyi değerlendiren Şota, "Ekstradan dinlenmek bu tarz maçlarda çok faydalı oluyor. İlk yarıya biraz daha taze başladık ve baya iyi pozisyonlara girdik. Üç gol de attık. İlk yarının son dakikalarda da hiç beklenmedik bir şekilde bir taç oldu. Sonrasında top ortaya düştü ve gol yedik. Böylece rakibe de ümit verdik." diye konuştu.
Mondihome Kayserispor'un topa hakim olan ve arkaya iyi koşan bir takım olduğunu belirten Şota, "İkinci devrede 10-12 dakika topu onlara verdik. Sonrasında bir taktiksel değişiklik yaptık ve kontrolü kaybetmedik. Gol bulamadığımız üç maçtan sonra bu karşılaşmada 4 kez gol attık. Önemli bir takımı yenerek 3 puan aldık. Bundan dolayı mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: Bugünkü oyunumuzun izahı yoktu
Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, şunları kaydetti:
"Genelde oyunu konuşan bir teknik adamım ama bugün kendi takımım adına konuşabileceğim bir oyun ortada yoktu. O yüzden kusura bakmayın ama kendi adıma maçı değerlendirmeyeceğim. Ortaya bir oyun koyamadığımız için bu takıma gönül veren ve kalbi bizimle atan tüm Kayserispor camiasından özür dilerim. Böyle bir oyunla inşallah bir daha karşılaşmayacağız. Antrenörlük hayatımda da 100'den fazla maça çıktım. Bugünkü oyunumuzun izahı yoktu. Karagümrük camiasını ve Şota hocayı tebrik ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.