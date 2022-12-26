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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, eski futbolcusu Andrea Bertolacci ile yeniden anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Andrea Bertolacci ile yeniden anlaştı.

Süha Gür   | 26.12.2022
Fatih Karagümrük, eski futbolcusu Andrea Bertolacci ile yeniden anlaştı

İstanbul

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Birkaç haftalık deneme sürecinin ardından eski oyuncumuz Andrea Bertolacci ile 1,5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Andrea Bertolacci'yi tekrar ailemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisine 'kulübümüze hoş geldin' der ve başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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