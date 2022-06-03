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Spor, Futbol

Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson: Türkiye'nin zaaflarından faydalanmaya çalışacağız

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın Türkiye ile karşılaşacak Faroe Adaları'nda teknik direktör Hakan Ericson, Türkiye'nin zaaflarından faydalanmaya çalışacaklarını söyledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 03.06.2022
Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson: Türkiye'nin zaaflarından faydalanmaya çalışacağız Fotoğraf: Celal Güneş/AA

İstanbul

Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ericson, Türkiye ile oynamanın kendileri için büyük bir keyif olduğunu söyleyerek, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Antalya'da güzel sahalarda çalıştık. Buraya biraz daha erken geldik hava şartlarına alışmak için. Bizim için Türkiye ile oynamak büyük keyif. Türkiye harika bir futbol ülkesi. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin teknik kapasitesinin yüksek olduğunu söyleyen Ericson, "Üçüncü bölgede fazla kombinasyonlar yapan, topla oynamayı seven güçlü bir takım. Aynı zamanda iyi savunma yapabilen bir ekip. Türkiye'nin zaaflarından faydalanmaya çalışacağız. Onların bölgesinde oynamak kolay değil, o bölgede planımıza sadık kalarak bir şeyler yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Hansson: "Türkiye'nin büyük bir hayranıyım, bu ülkeyi çok seviyorum"

Basın toplantısına katılan oyuncu Hallur Hansson ise Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin büyük bir hayranıyım, bu ülkeyi çok seviyorum. Yarın zor bir maç olacak. Türkiye çok güçlü bir takım. İyi hazırlandık ve yarın elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Türkiye liginin bazı maçlarını izleme şansım oldu. Çok tutkulu gözüken taraftarları var. Üst düzey bir lig. Burada oynanan oyun ve oyuncular üst seviyede."

Faroe Adaları maçın son hazırlığını ise Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptı.

Faroe Adaları ekibi 15 dakikası basına açık olan antrenmanda ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

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