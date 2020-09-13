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Spor, Futbol

Erzurumspor'un yeni sezon forma tanıtımında 'maske, mesafe, temizlik' uyarısı

Mavi-beyazlı ekipte futbolcuların bu sezon giyeceği formaların tanıtım videosunda 'maske, mesafe, temizlik' uyarısı dikkati çekti.

Fahrettin Gök   | 13.09.2020
Erzurumspor'un yeni sezon forma tanıtımında 'maske, mesafe, temizlik' uyarısı

Erzurum

Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, futbolcuların bu sezon giyeceği formaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde özveriyle görev yapan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin de yer aldığı bir videoyla tanıttı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya birimince hazırlanan tanıtım videosu, "2020-2021 sezonunda giyeceğimiz formalarımızı yeniden hayata, yeniden futbola dönüşümüz için var güçleriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik güçlerimize adadık." ifadeleriyle paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in pandemi döneminde yaptıkları açıklamalardan kesitlerin yer aldığı videoda, Erzurum temsilcisinin bu sezon giyeceği formalar tanıtıldı.

Videoda, pandemi sürecinde özveriyle görev yapan sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerini temsil eden kişilerin "Gök Mavi", "Efsane Çubuklu" ve "Kar Beyaz" isimleri verilen yeni sezon formalarını, Kazım Karabekir Stadı'da antrenman yapan ve aralarında yeni transferler Arvydas Novikovas ve Petrus Boumal'ın da yer aldığı bazı futbolculara verdiği görüntü yer alıyor.

Süper Lig'e yükselmesi sırasında daha önce "maske, mesafe, şampiyon" paylaşımı yapan Erzurumspor, yeni sezon forma tanıtımını da "maske, mesafe ve Erzurumspor" sloganıyla gerçekleştirerek Kovid-19'a dikkati çekti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, AA muhabirine, pandemi sürecinde gece gündüz demeden görevlerini yapan tüm kamu çalışanlarına teşekkür ettiklerini söyledi.

Bir canı daha yaşatabilmek, bir hastayı iyileştirebilmek ve bir kişiyi virüsten uzak tutmak için görev yapan tüm çalışanlara minnet duyduklarını belirten Dal, "Onların gayretleriyle biz yeniden futbola döndük. Erzurumspor taraftarından, tüm futbol camiasından ve vatandaşlarımızdan isteğimiz belirlenen kurallara riayet etmeleri. Sezonun tüm futbol camiasına, takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.


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