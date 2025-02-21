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Spor, Futbol

Denizlispor Kulübünün doğal gazı borç nedeniyle kesildi

Denizlispor Kulübü Haluk Ulusoy Tesisleri'nin doğal gazı, kulübün borcu nedeniyle kesildi.

Sebahatdin Zeyrek  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Denizlispor Kulübünün doğal gazı borç nedeniyle kesildi

Denizli

Alınan bilgiye göre, doğal gaz dağıtım şirketi, kulübe son 22 aylık dönemde ödenemeyen yaklaşık 2 milyon 870 bin liralık doğal gaz faturasının ödenmesi için bildirimde bulundu.

Borcun ödenmemesi üzerine 19 Şubat'ta Merkezefendi ilçesindeki tesislerde doğal gaz kesimi işlemi uygulandı.

3. Lig'de mücadele eden kulübün açıklamasında, Denizlispor'un sahipsiz bırakıldığı belirtildi.

Tesiste yemek, sıcak su ve ısınma imkanı olmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu takımın futbolcuları sahada ter döküyor ama akşamına battaniyelere sarılarak donmamak için mücadele ediyor. Bu bir kulüp için değil, bir insan için bile utanç verici bir durumdur. Bizi bitirmek isteyenlere sesleniyoruz, başaramayacaksınız. Bu arma, bu renkler sizin oyunlarınıza boyun eğmeyecek. Bizi yok sayabilirsiniz, sırtınızı dönebilirsiniz, sesimizi kısmaya çalışabilirsiniz ama biz pes etmeyeceğiz."

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