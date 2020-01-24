Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
122,346.50
Altın
1,562.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Denizlispor Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı

Yukatel Denizlispor, bir süre önce kadro dışı bırakılan Cristian Sapunaru'nun sözleşmesi feshetti.

Sebahatdin Zeyrek   | 24.01.2020
Denizlispor Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı

Denizli

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, bir süre önce kadro dışı bırakılan Cristian Sapunaru'nun sözleşmesi feshedildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Romanyalı savunma oyuncusu Cristian Sapunaru ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi.

Sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Sapunaru, Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı sonrası kadro dışı bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

Denizlispor Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı

Denizlispor Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Göztepe yeni stadına kavuşuyor

Fenerbahçe seriyi devam ettirmek istiyor

Fenerbahçe seriyi devam ettirmek istiyor
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde