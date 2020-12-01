Demir Grup Sivasspor, Villarreal maçı hazırlıklarına başladı

Sivas
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda Göztepe maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından top kapma, pas, pres çalışması ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.
Bir süredir antrenmanlara katılamayan Fayçal Fajr ve Ziya Erdal da çalışmada yer aldı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Sivasspor ile Villarreal 3 Aralık Perşembe günü saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.