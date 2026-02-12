Dolar
logo
Spor, Futbol

FIFA, Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi.

Ceren Aydınonat  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
FIFA, Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre komite, kulübe toplam 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası uyguladı.

Adana Demirspor, ligde eksi 40 puanla son sırada bulunuyor.

