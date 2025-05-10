Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni tebrik etti

İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımında, "Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Trendyol Süper Lig’e yükselen, Ankara’mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği’ni ve taraftarıyla birlikte tüm @kirmizikara camiasını canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/2fNsuyjRNS— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 10, 2025
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