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Gençlerbirliği taraftarları, takımlarının Trendyol Süper Lig’e yükselmesini Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde kutluyor. İstanbul Haramidere’de bir metrobüs önünde duran başka bir metrobüse çarptı
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Spor, Futbol

Gençlerbirliği Süper Lig'e yükseldi

Fatih Çakmak  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Gençlerbirliği Süper Lig'e yükseldi Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Ankara

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenerek ligi 68 puanla ikinci sırada tamamladı ve direkt Süper Lig'e yükseldi.

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