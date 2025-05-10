Gençlerbirliği Süper Lig'e yükseldi

Ankara
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenerek ligi 68 puanla ikinci sırada tamamladı ve direkt Süper Lig'e yükseldi.
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