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Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de depreme dayanıksız olduğu için yıkıldıktan sonra tekrar yaptırılan ve Mustafa Denizli'nin ismi verilen Alsancak Stadı'nın açılışını yaptı.

Ali Korkmaz, Mustafa Güngör   | 26.11.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptı

İzmir

İzmir programı kapsamında Deprem Konutları Teslim Töreni'nin ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle halkı selamlayarak Alsancak semtine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış törenine katıldı.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile diğer bakanların yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in de katılımıyla stat kurdelesi kesildi.

Altay'ın altyapı ve kadın futbol takımı oyuncularıyla milli jimnastikçiler İbrahim Çolak ve Göksu Üçtaş Şanlı'yı da kurdele kesimine davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Herhangi bir sıkıntıya söz, fırsat vermeden inşallah Altay ve Altınordu burayı birlikte, kardeşçe kullanacaklar. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Zaten spor bu demek, bunu da ona göre halledeceğiz. Mustafa hoca diyor ki; 'aynen İngiliz statları gibi'. Bizim stadımız onlardan daha ileri. Bambaşka. Tabii içeride ayrıca kapalı alanlarda da gençlik merkezimiz var. Sadece futbol değil, gençlik merkezinde hem kitaplarınızla birlikte olacaksınız, oturacaksınız, beraber ayrıca çalışmalarınızı da sürdüreceksiniz."

Kurdele kesimi sonrası stadı gezerek fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mustafa Denizli ile Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu forma hediye etti.

Stattaki töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Cahit Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile İzmir milletvekilleri de takip etti.


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