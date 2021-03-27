Euro
9.55
Dolar
8.10
BIST 100
1,382.15
Altın
1,732.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı Norveç galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Berk Özkan   | 27.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan teknik heyet ve futbolcularla görüştü.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Sayın Cumhurbaşkanım, iyi misiniz?" şeklindeki sorusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Valla iyiyim. İyi olmamak mümkün mü? Bu gece malum bizim Berat gecemiz. Bir de böyle muhteşem bir galibiyet geldi." dedi.

Şenol Güneş ise, "Biz de mutluyuz. Oyuncular, Türkiye adına görevimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Size, tüm Türkiye'ye, İslam alemine hayırlı kandiller diliyorum. Bu mutluluğun devamlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan'ın "Bir de Ozan'ın bu ay sonu düğünü var değil mi?" sorusuna Güneş, "Evet bu ayın 31'inde düğünü var. O yüzden gol atmış zaten. Allah hayırlı etsin. Sizi de bekliyoruz salı günü maça inşallah. Çok teşekkürler, çok naziksiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kaptan Burak Yılmaz'a da tebriklerini iletirken, "Burak tebrik ediyorum. Bütün futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çok diri bir takım vardı. Hakikaten çok çok iyi, yani kolektif futbolun dersini verdiniz." dedi.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kandilini tebrik etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Araştırmaya göre, Kovid-19 nedeniyle kaybedilen koku duyusu koku eğitimiyle geri kazanılabilir
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 3,5 milyonu geçti
Kovid-19 aşı programında yeni gruba geçiliyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Türkiye ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti
İklim Zirvesi, dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini bir araya getirecek

İklim Zirvesi, dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini bir araya getirecek