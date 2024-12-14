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Spor, Futbol

Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı Gaziantep FK'yi yendi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı Gaziantep FK'yi 3-0 yendi.

Mert Cantürk, Mustafa Kurt  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı Gaziantep FK'yi yendi

Antalya

İlk yarı 

21. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova'nın ceza sahası yayına çıkardığı pasta topla buluşan Janvier'in sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

31. dakikada Alanyaspor'da sağ çaprazda Augusto'nun düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta, Janvier'in şutunda, kaleci Mustafa Burak Bozan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

39. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Okereke'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutunda, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı 

54. dakikada Alanyaspor öne geçti. Cordova'nın ceza sahası yayında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aliti'nin sert vuruşunda, Emre Taşdemir'e çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

66. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Kodro'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

77. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova'nın verdiği pasla hızla ceza sahası içerisine giren Augusto'nun şutunda, top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

88. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın savunma arkasına gönderdiği pasta kaleci Mustafa Burak Bozan'ın açılmasını fırsat bilerek araya giren Hwang, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0

90. dakikada Alanyaspor üçüncü golünü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Rony Lopes'in ayak dışıyla arka direğe gönderdiği pasla buluşan Hwang, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0

Karşılaşma Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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