Dolar
18.13
Euro
18.04
Altın
1,745.50
ETH/USDT
1,648.20
BTC/USDT
21,421.00
BIST 100
3,136.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Cenk Özkaçar, Valencia'ya geliş nedeninin teknik direktör Gattuso olduğunu söyledi

İspanya'nın Valencia kulübüne transfer olan milli futbolcu Cenk Özkaçar, buraya gelmesindeki temel nedenlerden birinin İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso'ya duyduğu özel sevgi olduğunu söyledi.

Şenhan Bolelli   | 24.08.2022
Cenk Özkaçar, Valencia'ya geliş nedeninin teknik direktör Gattuso olduğunu söyledi

Madrid

Kulübün resmi internet sitesinde açıklama yapan Cenk, Valencia'ya transfer haberiyle ilgili menajerinden ilk telefon geldiğinden itibaren çok heyecanlandığını, "olasılığın gerçeğe dönüştüğünü" kaydetti.

"Valensiya mükemmel bir şehir, büyük bir tarihi olan kulüp inanılmaz, taraftar harika." diyen Cenk, "Buraya gelişimdeki diğer bir neden ise teknik direktör Gattuso'ya duyduğum özel sevgi. Bu gerçekten önemli oldu. Onunla çalışmak için çok heyecanlıyım ve bu meydan okumaya kendimi gerçekten hazır hissediyorum." açıklamasında bulundu.

Cenk, "Bu inanılmaz kulüpte olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum. Buraya uyum sürecimin çok kolay olacağına inanıyorum. Herkes Valencia taraftarının farklı olduğunu biliyor, dünyanın en iyisi. Onları tanımak, onların karşısında oynamak için sabırsızlanıyorum. Takıma destekleri çok büyük." dedi.

Valencia'ya 1 sezonluk kiralık olarak geldiğini ancak daha uzun süre kalmak istediğini aktaran Cenk, "Bu kulüp için her şeyimi vereceğime herkes emin olsun. Her antrenmanda ve her maçta neler yapabileceğimi göstereceğim." şeklinde konuştu.

Defansta çok agresif bir oyun stiliyle oynadığını, fiziki olarak güçlü ve topla oynamayı seven bir futbolcu olduğunu kaydeden 21 yaşındaki milli futbolcu, "Türk'üm, yani sahada agresif oynarım." ifadesini kullandı.

Erkek kardeşinin Erasmus öğrenci değiş-tokuş programıyla geçen yıllarda Valensiya'ya geldiğini, kendisinin o dönem evde olduğunu anlatan Cenk, şöyle devam etti:

"Şimdi ben buradayım, o evde. Şehri tanıyor ve bana buranın dünyanın en güzel kenti olduğunu söyledi. Valensiya'ya gelmeyi çok arzuluyordum. İki gündür buradayım ve söylenenlerin doğru olduğunu hemen gördüm."

İspanyol basını ekonomik sorunları olan ve finansal fair-play kurallarından dolayı büyük transfer yapamayan Valencia'nın Cenk'in kiralama bedeli olarak Olimpik Lyon kulübüne 500 bin avro verdiğini, Türk futbolcunun satın alma opsiyonunun sezon sonunda kullanılması halinde bonservis bedelinin 5 milyon avro olacağını yazdı.

Singapurlu iş insanı Peter Lim tarafından 2014 yılında satın alınan ve sonrasında çok ciddi ekonomik sorunlar ile yönetim krizleri yaşayan Valencia'nın yeni kulüp başkanı, Lim'e ait bazı şirketleri yöneten Singapurlu finans danışmanı Layhoon Chan olarak 17 Ağustos'ta açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver operasyonu başlatıldı
Türkiye ve dünya gündemi
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Büyükelçi Bodnar: Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde arabuluculuk görevi üstlendi

Benzer haberler

Cenk Özkaçar, Valencia'ya geliş nedeninin teknik direktör Gattuso olduğunu söyledi

Cenk Özkaçar, Valencia'ya geliş nedeninin teknik direktör Gattuso olduğunu söyledi

Manchester United'a transfer olan Casemiro, gözyaşlarıyla Real Madrid'e veda etti

Trabzonspor'un gündemindeki Bartra, İspanyol basınında ana konu oldu

Barcelona yeni futbolcularını LaLiga'ya kaydetmek için kulüp bünyesinde satış yaptı

Barcelona yeni futbolcularını LaLiga'ya kaydetmek için kulüp bünyesinde satış yaptı
La Liga'da yeni sezon öncesi transfere en çok parayı Barcelona harcadı

La Liga'da yeni sezon öncesi transfere en çok parayı Barcelona harcadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet