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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

Muhittin Sandıkçı  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak

Rize

Mücadele, Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Ligde son olarak sahasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Rize temsilcisi, 29 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da Asya Kupası nedeniyle Özbekistan Milli Takımı'nda olan Khusniddin Alikulov ile sakatlığı bulunan Sinan Osmanoğlu ve Janne-Pekka Laine kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını akşam saatlerinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazanmıştı.

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