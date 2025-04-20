Çaykur Rizespor, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi

Rize
3. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında, ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Akintola, pasını penaltı noktası civarında bulunan Sowe'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
33. dakikada paslaşarak kaleye yaklaşan ikas Eyüpspor'da ceza sahasının önünde topla buluşan Tayfur Bingöl'ün yerden şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
48. dakikada Taha Şahin, ters kanatta defansın arkasına Olawoyin'i topa buluşturdu. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa arka direkte bulunan Jurecka'nın vuruşunda kaleci Berke Özer yakın mesafeden başarılı oldu. Seken topu tekrar önünde bulan Jurecka, ikinci vuruşunda topu az farkla auta yolladı.
56. dakikada ceza sahasının solundan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Berkay Özcan'ın doğrudan kaleye yolladığı topu kaleci Berke Özer yumruklarıyla uzaklaştırdı.
76. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan Hojer'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Claro'ya çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.
88. dakikada ikas Eyüpspor'un soldan kullandığı kornerde defansın uzaklaştırmak istediği top Ampem'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.