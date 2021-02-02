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Spor, Futbol

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Zakarya Bergdich ve Yaw Ackah'ı kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin, Zakarya Bergdich ile Yaw Ackah Erzurumspor'umuza hayırlı olsun" denildi.

İlhami Erkılıç   | 02.02.2021
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Zakarya Bergdich ve Yaw Ackah'ı kadrosuna kattı

Erzurum

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Faslı futbolcu Zakarya Bergdich ve Ganalı oyuncu Yaw Ackah'ı transfer etti.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezonun ilk yarısında Yukatel Denizlispor forması giyen 32 yaşındaki sol bek Bergdich'in yanı sıra yine ilk devre Hes Kablo Kayserispor'da oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ackah'ın kadroya dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin, Zakarya Bergdich ile Yaw Ackah Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

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