Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Spor, Futbol

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in Kovid-19 testi pozitif çıkt

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Üneş'in, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fahrettin Gök   | 19.10.2020
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in Kovid-19 testi pozitif çıkt

Erzurum

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanımız Hüseyin Üneş’in Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte, kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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