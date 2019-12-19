Bursaspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile anlaştı

Bursa
Yeşil-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşıldığı duyuruldu.
🚨Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni 20.12.2019 (yarın) Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde yapılacaktır.#YenidenZirveye 💪🐊— Bursaspor (@BursasporSk) December 19, 2019
Açıklamada, imza töreninin yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşeceği bilgisine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.