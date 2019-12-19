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Spor, Futbol

Bursaspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaştı.

Sinan Balcıkoca   | 19.12.2019
Bursaspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile anlaştı

Bursa

Yeşil-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşıldığı duyuruldu.

Açıklamada, imza töreninin yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşeceği bilgisine yer verildi.

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