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Spor, Futbol

Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından yaşanan darp olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

3'ü özel güvenlik görevlisi 7 kişi gözaltına alındı, kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırıldı.

Cem Şan   | 05.03.2023
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından yaşanan darp olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa

Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ve sonrasında yaşanan olaylar ile ilgili 3'ü özel güvenlik görevlisi 7 kişinin gözaltına alındığı, sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisinin de görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, iddiaların tüm yönleriyle soruşturulduğu ifade edildi.

Devam eden soruşturma kapsamında stadyumda görevli olan özel güvenlik sorumluları A.T, A.D. ve S.K'nin de arasında yer aldığı 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa Valiliğinden açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise kentte icra edilen tüm sportif faaliyetlerde alınacak tedbirlerin, etkinliğin yoğunluğu ve izleyici kapasitesiyle orantılı olarak müsabaka öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde planlandığı ve uygulandığı bildirildi.

Bugün kentte oynanan TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabakayla ilgili olarak sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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