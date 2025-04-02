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RAMS Park'ta toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, otobüslerle Ülker Stadı'na hareket ediyor.
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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Elan Ricardo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Metin Arslancan  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Beşiktaş'tan Elan Ricardo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kolombiyalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı aktarıldı.

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