Euro
8.76
Dolar
7.38
BIST 100
1,083.81
Altın
1,965.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta yeni sezonda kombine bilet satışı yapılmayacak

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni sezondaki maçları için kombine bilet satışı yapmama kararı aldı.

Ercan Doğan   | 02.09.2020
Beşiktaş'ta yeni sezonda kombine bilet satışı yapılmayacak

İstanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun ekim ayından itibaren müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması planı hatırlatılarak, "Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde, futbol A takımımızın iç saha maçları için kombine satışı yapılmamasına, Vodafone Park'ta oynanacak her Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için tek maçlık bilet satışına karar vermiştir." denildi.

Eski kombine sahiplerine tek maçlık bilet satışlarında öncelik hakkı verileceği vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Vodafone Park açıldığından beri son 4 ve son 3 sezonda kombine satın almış taraftarlarımız, tek maçlık biletlerin satışa sunulacağı ilk gün, son 2 ve son sezon kombine satın almış taraftarlarımız ise ikinci gün öncelikli olarak bilet satın alma hakkına sahip olacaktır. Tek maçlık biletlerin satışa sunulmasının üçüncü gününde, yukarıdaki kriterlere uymayan taraftarlarımız için 800 adet bilet satışa çıkarılacaktır. 2019-20 sezonunda Vodafone Park’ta kombinesi olan taraftarlarımızın kombine yenileme hakları, 2021-22 sezonuna devredilmiştir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oxford'un geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının ABD'de üçüncü aşama klinik denemeleri başladı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 125 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 917 bini geçti
Geniş çaplı antikor araştırması Kovid-19 aşısı için ümidi artırdı
Çin'de 8, Hong Kong'da 12, Güney Kore'de 267 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Beşiktaş'ta yeni sezonda kombine bilet satışı yapılmayacak

Beşiktaş'ta yeni sezonda kombine bilet satışı yapılmayacak

Futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve ampute futbolda sezon açılıyor

A Milli Futbol Takımı Sivas'a gitti

Türkiye ile Macaristan 13. randevuda

Türkiye ile Macaristan 13. randevuda
Mert Nobre: Çalışkan bir takıma sahibiz

Mert Nobre: Çalışkan bir takıma sahibiz
Ersin Destanoğlu: Sergen hocamın güvenini boşa çıkarmamaya devam edeceğim

Ersin Destanoğlu: Sergen hocamın güvenini boşa çıkarmamaya devam edeceğim