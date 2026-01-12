Dolar
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Çek futbolcu David Jurasek'in kiralık sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Çek futbolcu David Jurasek ile yollarını ayırdı.

Can Öcal  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Beşiktaş'ta Çek futbolcu David Jurasek'in kiralık sözleşmesi feshedildi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu başında Futbol A Takımı'mıza katılan profesyonel futbolcu David Jurasek'le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. David Jurasek'e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

David Jurasek, Beşiktaş formasıyla 17 maçta görev aldı.

Beşiktaş'tan ayrılan David Jurasek, Slavia Prag'ta

Çekya ekibi Slavia Prag, eski futbolcusu David Jurasek'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bekin transferi için Benfica ile anlaşmaya varıldığı ve Jurasek ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulübün sitesine konuşan Jurasek, "Slavia Prag, benim için her zaman özel bir yer oldu. Tanıdığım ortama geri döndüğüm için mutluyum ve takımla çalışmayı, stattaki atmosferi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

