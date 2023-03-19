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Spor, Futbol

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaşlı savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda çıkarıldı.

Emrah Oktay  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

Beşiktaş'ta forma giyen Tayyip Talha'nın gerçekleştirilen MR tetkikleri sonucunda, takımının İstanbulspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde sakatlık yaşadığı tespit edildi.

MR görüntülerinin A Milli Takım Doktoru Doç. Dr. Berkin Toker tarafından değerlendirilmesinin ardından, teknik direktör Stefan Kuntz ile görüşen Tayyip Talha'nın aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

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