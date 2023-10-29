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Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar, karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırıldı

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırıldığını duyurdu.

Emre Doğan  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar, karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırıldı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden 31 yaşındaki santrforun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A takımımızın 28 Ekim'de gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir. Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir."

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