Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar, karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırıldı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden 31 yaşındaki santrforun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A takımımızın 28 Ekim'de gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir. Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir."
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Vincent Aboubakar’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 29, 2023
Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde geçirmiştir.… pic.twitter.com/LKnYthvdaD