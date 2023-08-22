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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, hedefinin siyah-beyazlı kulüple şampiyon olmak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyledi.

Can Öcal  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor

İstanbul

Kazak oyuncu, kulübün Youtube kanalında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Transfer görüşmeleri biraz uzun sürdü ama benim için önemli olan şu an burada olmak. Beşiktaş forması giyeceğim için sevinçliyim." diye konuştu.

Eski futbolcu Ronaldo Nazario'ya duyduğu hayranlığı dile getiren Zaynutdinov, "Çocukluğuma dair hatırlayabildiğim önemli anlardan bir tanesi 2002 Dünya Kupası. O dönemde Brezilya Milli Takımı'nı ve Ronaldo'yu izleme fırsatı bulmuştum. Hatta saçlarımı da aynı onun gibi kestirmiştim. Bugün futbol oynuyorsam bunu Brezilya ve Ronaldo'ya borçlu olduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Dört yıl önce Alex Oxlade-Chamberlain ile tanışmasını anlatan 25 yaşındaki oyuncu, "Rostov'da oynarken İspanya'nın Marbella kentine kampa gitmiştik. Liverpool takımıyla aynı otelde kalıyorduk. Kiminle fotoğraf çektirebileceğimi düşünüyordum. Şansıma Alex'le fotoğraf çektirdim ve şimdi aynı takımdayız. Sanırım kader bizi bir araya getirdi." dedi.

Türkiye'ye gelmeyi yeni bir meydan okuma olarak gören Zaynutdinov, "Çok büyük bir kulübe geldim. Beşiktaş'ı Türkiye'nin en büyük kulübü olarak görüyorum. Bu formayla iyi bir futbol sergilemek ve tarihe geçmek istiyorum." değerlendirmesinde de bulundu.

"Yusuf Yazıcı bana Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi"

Beşiktaş'a transfer olmadan önce Yusuf Yazıcı ile konuştuğunu aktaran Kazak oyuncu, "Yusuf ile CSKA Moskova'da beraber oynamıştık. Bana Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu ve burada mutlu olacağımı söyledi. Onun tavsiyelerini dinlediğim için mutluyum." diye konuştu.

Çok yönlü bir oyuncu olması hakkında konuşan Zaynutdinov, "Eski teknik direktörüm beni nerdeyse her pozisyonda oynattı ve hepsinde onun istediklerini yapmak konusunda başarılı oldum. En önemli şeylerden bir tanesi takım için çaba göstermem ve elimden geleni yapmam." diye görüş belirtti.

Uyum sürecinin hızlı olacağını aktaran 25 yaşındaki oyuncu, "Türkler ve Kazaklar, birbirlerine çok benziyorlar. Mesela bizim halkımız da çay içmeyi çok seviyor. Diller arasında da benzerlikler var. Dolayısıyla buraya adapte olmam çok uzun sürmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"Her zaman yüzde 100'ümü vermek için sahada olacağım"

Saha içinde çok çalışacağını söyleyen Zaynutdinov, "Her zaman yüzde 100'ümü vermek için sahada olacağım. Çok yönlü bir oyuncu olduğum için teknik direktörümüz beni nerede değerlendirmek isterse orada canla başla mücadele edeceğim." diye konuştu.

Zaynutdinov, hedefleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş formasıyla şampiyon olmak istiyorum. Sonrasında da Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı amaçlıyorum. Taraftarlarımıza takım için elimden gelenin en iyisini yapacağımın ve bu arma için sonuna kadar savaşacağımın mesajını veriyorum."

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