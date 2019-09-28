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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı

Cezalı futbolcular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz kadroda yer almıyor.

Emrah Oktay   | 28.09.2019
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı

İstanbul

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Trabzonspor maçının kadrosu belli oldu.

Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabaka için akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek siyah-beyazlı kafilede, cezalı futbolcular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 kişilik kafilede bulunan futbolcular şöyle:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Abdoulay Diaby, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.


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