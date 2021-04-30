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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları tespit edilmesinin ardından tedavisine başlanan Gökhan Töre, kadroya dahil edildi.

Emre Doğan   | 30.04.2021
Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Istanbul

Süper Lig'in 39. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek lider Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar, kamp kadrosuna alınmadı. Sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları tespit edilmesinin ardından tedavisine başlanan Gökhan Töre ise kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Cyle Larin.

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